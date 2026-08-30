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В Севастополе потушили пожар в сервисном здании - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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В Севастополе потушили пожар в сервисном здании
В Севастополе потушили пожар в сервисном здании - РИА Новости Крым, 30.08.2026
В Севастополе потушили пожар в сервисном здании
Пожар в сервисном здании по улице Стахановцев в Севастополе ликвидирован на 800 "квадратах", сообщили в МЧС региона. РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T14:23
2026-08-30T14:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Пожар в сервисном здании по улице Стахановцев в Севастополе ликвидирован на 800 "квадратах", сообщили в МЧС региона.Ранее в воскресенье в Севастополе загорелся автомобиль и сервисное здание, в пожаре пострадал человек, сообщили ранее в МЧС города.На месте работали 32 человека и 10 единиц техники, уточняется в сообщении спасательно ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рискуя жизнью: в Крыму полицейский вынес старика из пылающей квартирыПод Симферополем потушили масштабный пожар
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новости севастополя, севастополь, пожар, происшествия, крым, новости крыма
В Севастополе потушили пожар в сервисном здании

Пожар в сервисном здании по улице Стахановцев в Севастополе ликвидирован – МЧС

14:23 30.08.2026
 
© ГУ МЧС России и городу СевастополюВ Севастополе потушили пожар в сервисном здании
В Севастополе потушили пожар в сервисном здании
© ГУ МЧС России и городу Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Пожар в сервисном здании по улице Стахановцев в Севастополе ликвидирован на 800 "квадратах", сообщили в МЧС региона.
Ранее в воскресенье в Севастополе загорелся автомобиль и сервисное здание, в пожаре пострадал человек, сообщили ранее в МЧС города.
"Пожар площадью 800 квадратных метров ликвидирован полностью. Работы по тушению завершены в 13:47. Причины и обстоятельства возгорания по улице Стахановцев устанавливаются", – сказано в сообщении.
На месте работали 32 человека и 10 единиц техники, уточняется в сообщении спасательно ведомства.
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