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В Севастополе горит машина и здание сервиса - есть пострадавший
В Севастополе горит машина и здание сервиса - есть пострадавший - РИА Новости Крым, 30.08.2026
В Севастополе горит машина и здание сервиса - есть пострадавший
В Севастополе загорелся автомобиль и сервисное здание, в пожаре пострадал человек. Об этом сообщили в МЧС города. РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T12:03
2026-08-30T12:03
2026-08-30T12:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе загорелся автомобиль и сервисное здание, в пожаре пострадал человек. Об этом сообщили в МЧС города.По данным пресс-службы, сообщение о пожаре по улице Стахановцев поступило спасателям в воскресенье, в 11 часов 22 минуты.По первичной информации, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. На тушение поданы стволы.Локализовать возгорание удалось уже к 12 часам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар в Бахчисарайском районе Крыма потушенВ Подмосковье горят склады механического завода – огонь охватил 1400 "квадратов"В Бахчисарайском районе Крыма разгорелся пожар на 40 гектарах
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В Севастополе горит машина и здание сервиса - есть пострадавший
В Севастополе горит машина и здание сервиса - есть пострадавший
12:03 30.08.2026 (обновлено: 12:08 30.08.2026)