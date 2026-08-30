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В России примут закон о мастер-планах городов

В России примут закон о мастер-планах городов - РИА Новости Крым, 30.08.2026

В России примут закон о мастер-планах городов

Закон о принятии мастер-планов городов в России могут принять до конца текущего года. Данный механизм является более современным и вытесняет концепцию... РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T19:11

2026-08-30T19:11

2026-08-30T19:11

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крым

россия

благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Закон о принятии мастер-планов городов в России могут принять до конца текущего года. Данный механизм является более современным и вытесняет концепцию генпланов, которые были основаны на военном планировании начала ХХ века. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Института развития города СевГУ Алексей Тихонов."Чем быстрее мы будем идти по линии принятия генпланов – это мое личное мнение – тем хуже будет для нашей крымской земли. Концепция генпланов пришла из военного планирования начала ХХ века. И эта концепция сегодня потерпела полный крах. Прежде всего потому, что технологическое, социальное развитие настолько активно вмешалось в нашу жизнь, что мы начинаем сегодня день с одним планом, а заканчиваете с другим", – пояснил спикер.Концепция мастер-планирования, по словам эксперта, состоит в создании электронных, компьютерных двойников городов, которые будут основаны на реальных данных, собранных для детального и более полного анализа и изучения городов страны.Данные нужно постоянно собирать и анализировать, учитывая группы интересов совершенно разных людей, добавил он, тем более возможности для такого анализа сейчас есть."Другими словами, если генплан – это просто "упражнение" в рисовании, то мастер-планирование – это комплексный социально-экономический подход, основанный на данных для проектирования, проецированный на территорию. Важно, какие люди и где живут, что это за люди, как они будут жить, чем они будут заниматься, сколько школ, например, нужно построить и так далее", – разъяснил гость эфира.В данное время, уверен спикер, нужно не быстрее принять генплан или мастер-план, а принять механизм быстрой адаптации и быстрого планирования.Сейчас, по его мнению, существующий генплан Севастополя испытывает дефицит в тех данных, на которых он основывается."Это не претензия к его создателям. Мир быстро меняется, потому с этой осени институт, в порядке обучения студентов, начинает исследовать город для поиска рационализации тех данных, которые мы можем собрать. Эту информацию с помощью искусственного интеллекта мы сможем обрабатывать. И она может быть полезна при изменении генплана или мастер-планов определенных территорий или направлений развития города", – поделился собеседник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России благоустроили около 120 тысяч территорий по федеральному проектуЖКХ в Крыму и Севастополе: как обновляют сетиВ Крыму благоустроят 9 общественных зон в следующем году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городская среда, севастополь, крым, россия, благоустройство