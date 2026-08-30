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В Крыму 98% налоговых деклараций поданы в электронном виде - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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В Крыму 98% налоговых деклараций поданы в электронном виде
В Крыму 98% налоговых деклараций поданы в электронном виде - РИА Новости Крым, 30.08.2026
В Крыму 98% налоговых деклараций поданы в электронном виде
Налогоплательщики Крыма с начала года подали около 600 тысяч налоговых деклараций в электронном виде, что составляет 98%. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T21:11
2026-08-30T21:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Налогоплательщики Крыма с начала года подали около 600 тысяч налоговых деклараций в электронном виде, что составляет 98%. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по республике.Основная часть деклараций – более 488 тысяч – поступила по телекоммуникационным каналам связи через оператора ЭДО. Через портал "Госуслуги" было сдано более 2 тысяч налоговых деклараций.Через личные кабинеты налогоплательщики представили более 92 тысяч деклараций, уточнили в ведомстве.В УФНС напомнили, что сервис "Личный кабинет" позволяет физлицам заполнять, подписывать электронной подписью и направлять в налоговый орган декларации по форме 3-НДФЛ и прилагаемые к ней документы.Индивидуальные предприниматели могут направлять отчетность через сервис "Личный кабинет индивидуального предпринимателя" налоговые декларации по упрощенной системе налогообложения, по единому сельхозналогу, декларацию 3-НДФЛ, единую декларацию и форму 6-НДФЛ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уведомления об уплате налогов придут на "Госуслуги": что нужно знатьКрымчан предупредили о сроке уплаты налога на доходы граждан за 2025 годПенсионеры и предпенсионеры получат льготы по налогам на недвижимость
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налоги, федеральная налоговая служба (фнс), фнс россии по республике крым, новости, крым, новости крыма
В Крыму 98% налоговых деклараций поданы в электронном виде

В Крыму 98% деклараций были поданы налогоплательщиками в электронном виде в этом году

21:11 30.08.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ)
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ) - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Налогоплательщики Крыма с начала года подали около 600 тысяч налоговых деклараций в электронном виде, что составляет 98%. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по республике.
"В налоговые органы Республики Крым за 7 месяцев текущего года поступило более 583 тысяч всех видов налоговых деклараций в электронном виде. Их доля составила 98%", - говорится в сообщении.
Основная часть деклараций – более 488 тысяч – поступила по телекоммуникационным каналам связи через оператора ЭДО. Через портал "Госуслуги" было сдано более 2 тысяч налоговых деклараций.
Через личные кабинеты налогоплательщики представили более 92 тысяч деклараций, уточнили в ведомстве.
В УФНС напомнили, что сервис "Личный кабинет" позволяет физлицам заполнять, подписывать электронной подписью и направлять в налоговый орган декларации по форме 3-НДФЛ и прилагаемые к ней документы.
Индивидуальные предприниматели могут направлять отчетность через сервис "Личный кабинет индивидуального предпринимателя" налоговые декларации по упрощенной системе налогообложения, по единому сельхозналогу, декларацию 3-НДФЛ, единую декларацию и форму 6-НДФЛ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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