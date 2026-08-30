https://crimea.ria.ru/20260830/v-krymu-98-nalogovykh-deklaratsiy-podany-v-elektronnom-vide-1158791856.html

В Крыму 98% налоговых деклараций поданы в электронном виде

В Крыму 98% налоговых деклараций поданы в электронном виде - РИА Новости Крым, 30.08.2026

В Крыму 98% налоговых деклараций поданы в электронном виде

Налогоплательщики Крыма с начала года подали около 600 тысяч налоговых деклараций в электронном виде, что составляет 98%. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T21:11

2026-08-30T21:11

2026-08-30T21:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Налогоплательщики Крыма с начала года подали около 600 тысяч налоговых деклараций в электронном виде, что составляет 98%. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по республике.Основная часть деклараций – более 488 тысяч – поступила по телекоммуникационным каналам связи через оператора ЭДО. Через портал "Госуслуги" было сдано более 2 тысяч налоговых деклараций.Через личные кабинеты налогоплательщики представили более 92 тысяч деклараций, уточнили в ведомстве.В УФНС напомнили, что сервис "Личный кабинет" позволяет физлицам заполнять, подписывать электронной подписью и направлять в налоговый орган декларации по форме 3-НДФЛ и прилагаемые к ней документы.Индивидуальные предприниматели могут направлять отчетность через сервис "Личный кабинет индивидуального предпринимателя" налоговые декларации по упрощенной системе налогообложения, по единому сельхозналогу, декларацию 3-НДФЛ, единую декларацию и форму 6-НДФЛ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уведомления об уплате налогов придут на "Госуслуги": что нужно знатьКрымчан предупредили о сроке уплаты налога на доходы граждан за 2025 годПенсионеры и предпенсионеры получат льготы по налогам на недвижимость

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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