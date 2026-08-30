https://crimea.ria.ru/20260830/v-kremle-rasskazali-o-vozmozhnosti-sammita-putina-trampa-i-zelenskogo--1158939646.html

В Кремле рассказали о возможности саммита Путина, Трампа и Зеленского

В Кремле рассказали о возможности саммита Путина, Трампа и Зеленского - РИА Новости Крым, 30.08.2026

В Кремле рассказали о возможности саммита Путина, Трампа и Зеленского

Саммит президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского возможен только для фиксации... РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T19:19

2026-08-30T19:19

2026-08-30T19:22

кремль

дмитрий песков

политика

украина

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сша

владимир путин (политик)

дональд трамп

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Саммит президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского возможен только для фиксации договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, заниматься реальным урегулированием киевская сторона не хочет.Также Дмитрий Песков сказал, что Москва сохраняет открытость к переговорам делегаций России и Украины в Турции, но предпосылок к ним пока нет."Мы сохраняем нашу открытость к таким переговорам... К сожалению, наличие предпосылок признать мы не можем. Их пока просто нет", - сказал Песков журналистам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кремль, дмитрий песков, политика, украина, россия, сша, владимир путин (политик), дональд трамп, владимир зеленский