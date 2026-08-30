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В Кремле рассказали о возможности саммита Путина, Трампа и Зеленского - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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В Кремле рассказали о возможности саммита Путина, Трампа и Зеленского
В Кремле рассказали о возможности саммита Путина, Трампа и Зеленского - РИА Новости Крым, 30.08.2026
В Кремле рассказали о возможности саммита Путина, Трампа и Зеленского
Саммит президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского возможен только для фиксации... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T19:19
2026-08-30T19:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Саммит президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского возможен только для фиксации договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, заниматься реальным урегулированием киевская сторона не хочет.Также Дмитрий Песков сказал, что Москва сохраняет открытость к переговорам делегаций России и Украины в Турции, но предпосылок к ним пока нет."Мы сохраняем нашу открытость к таким переговорам... К сожалению, наличие предпосылок признать мы не можем. Их пока просто нет", - сказал Песков журналистам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кремль, дмитрий песков, политика, украина, россия, сша, владимир путин (политик), дональд трамп, владимир зеленский
В Кремле рассказали о возможности саммита Путина, Трампа и Зеленского

Саммит Путина, Трампа и Зеленского возможен лишь для фиксации договоренностей - Песков

19:19 30.08.2026 (обновлено: 19:22 30.08.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Саммит президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского возможен только для фиксации договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Саммит Путин - Трамп - Зеленский предлагают уже давно проводить. И вы хорошо знаете позицию главы нашего государства. Такая встреча возможна только для фиксации договоренностей", - сказал Песков.
По его словам, заниматься реальным урегулированием киевская сторона не хочет.
Также Дмитрий Песков сказал, что Москва сохраняет открытость к переговорам делегаций России и Украины в Турции, но предпосылок к ним пока нет.
"Мы сохраняем нашу открытость к таким переговорам... К сожалению, наличие предпосылок признать мы не можем. Их пока просто нет", - сказал Песков журналистам.
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КремльДмитрий ПесковПолитикаУкраинаРоссияСШАВладимир Путин (политик)Дональд ТрампВладимир Зеленский
 
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