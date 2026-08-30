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Турцию трясет – в регионе произошла серия землетрясений

Турцию трясет – в регионе произошла серия землетрясений - РИА Новости Крым, 30.08.2026

Турцию трясет – в регионе произошла серия землетрясений

Землетрясение магнитудой 3.1 и еще серия толчков меньшей силы произошли в Турции 30 августа. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T16:45

2026-08-30T16:45

2026-08-30T16:45

турция

землетрясение

новости

сейсмология

европейский средиземноморский сейсмологический центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3.1 и еще серия толчков меньшей силы произошли в Турции 30 августа. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, толчок наибольшей магнитуды зафиксирован в восточной части страны, около полудня по местному времени (совпадает с московским – ред.).Очаг залегал на глубине 14 километров, в 44 км к юго-западу от города Элязыга с населением 298 тысяч человек и в 19 км к юго-востоку от 16-тысячного города Баскила.Кроме того, в разных регионах страны в течение дня в воскресенье зафиксированы еще более десятка подземных толчков магнитудой от 0.9 до 2.7 баллов. О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.26 августа у берегов Севастополя произошли два землетрясения магнитудой 3.1 и 2.9 балла, сообщила ранее заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудо в Непале: из-под завалов на третий день после наводнения спасли ребенкаМощное землетрясение произошло в ЯпонииЧисло погибших в результате землетрясения в Индонезии удвоилось

турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, землетрясение, новости, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр