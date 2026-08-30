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Турцию трясет – в регионе произошла серия землетрясений - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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Турцию трясет – в регионе произошла серия землетрясений
Турцию трясет – в регионе произошла серия землетрясений - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Турцию трясет – в регионе произошла серия землетрясений
Землетрясение магнитудой 3.1 и еще серия толчков меньшей силы произошли в Турции 30 августа. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T16:45
2026-08-30T16:45
турция
землетрясение
новости
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3.1 и еще серия толчков меньшей силы произошли в Турции 30 августа. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, толчок наибольшей магнитуды зафиксирован в восточной части страны, около полудня по местному времени (совпадает с московским – ред.).Очаг залегал на глубине 14 километров, в 44 км к юго-западу от города Элязыга с населением 298 тысяч человек и в 19 км к юго-востоку от 16-тысячного города Баскила.Кроме того, в разных регионах страны в течение дня в воскресенье зафиксированы еще более десятка подземных толчков магнитудой от 0.9 до 2.7 баллов. О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.26 августа у берегов Севастополя произошли два землетрясения магнитудой 3.1 и 2.9 балла, сообщила ранее заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудо в Непале: из-под завалов на третий день после наводнения спасли ребенкаМощное землетрясение произошло в ЯпонииЧисло погибших в результате землетрясения в Индонезии удвоилось
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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турция, землетрясение, новости, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр
Турцию трясет – в регионе произошла серия землетрясений

Серия землетрясений с максимальной магнитудой 3.1 произошла в Турции – сейсмологи

16:45 30.08.2026
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3.1 и еще серия толчков меньшей силы произошли в Турции 30 августа. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, толчок наибольшей магнитуды зафиксирован в восточной части страны, около полудня по местному времени (совпадает с московским – ред.).
Очаг залегал на глубине 14 километров, в 44 км к юго-западу от города Элязыга с населением 298 тысяч человек и в 19 км к юго-востоку от 16-тысячного города Баскила.
Кроме того, в разных регионах страны в течение дня в воскресенье зафиксированы еще более десятка подземных толчков магнитудой от 0.9 до 2.7 баллов. О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.
26 августа у берегов Севастополя произошли два землетрясения магнитудой 3.1 и 2.9 балла, сообщила ранее заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.
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ТурцияЗемлетрясениеНовостиСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центр
 
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