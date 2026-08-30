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Туризм и IT-технологи выбрали абитуриенты в колледжах Крыма в этом году - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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Туризм и IT-технологи выбрали абитуриенты в колледжах Крыма в этом году
Туризм и IT-технологи выбрали абитуриенты в колледжах Крыма в этом году - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Туризм и IT-технологи выбрали абитуриенты в колледжах Крыма в этом году
Две основные специальности остаются наиболее востребованными в Крыму среди поступающих в колледжи. Туризм и IT-технологии выбирают ребята чаще всего на... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T11:36
2026-08-30T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Две основные специальности остаются наиболее востребованными в Крыму среди поступающих в колледжи. Туризм и IT-технологии выбирают ребята чаще всего на полуострове последние пять лет, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Анна Волкова.Конкурс до 10 человек на место зафиксирован по итогу вступительной кампании 2026 года именно на эти направления, сообщила гостья студии."В этом году у нас два колледжа — Симферопольский колледж радиоэлектроники и Романовский колледж индустрии гостеприимства — получили лицензию на специальность по подготовке операторов БАС — беспилотным авиационным системам. У них в этом году первый набор по 25 человек в одной группе. Набор был очень хороший, с конкурсом по 3-7 человек на место. И самое интересное, что большая часть заявлений была от девушек", - поделилась Анна Волкова.По данным заместитель министра образования около 70% ребят идут работать по той специальности, которую получили в СПО, а 30% - продолжают обучение в ВУЗах."Есть такие направления, где меньше конкурс, туда меньше хотят идти, где конкурс один человек на место или два. Но у нас ежегодно проходит утверждение контрольных цифр приема. На сегодняшний день мы ориентируемся на те прогнозы, которые нам предоставляет Министерство труда и социальной защиты о кадровой потребности в регионе. У нас на сегодня, наверное, нет специальностей невостребованных", - обозначила она.Также гостья студии напомнила, что несмотря на то, что вступительная кампания в колледжи Крыма уже завершена, ребята, которые не успели или не смогли подать документы в образовательные организации смогут сделать это в рамках дополнительного набора."На сегодняшний день нас окружает сложная ситуация, поэтому в образовательных организациях, допустим, северных регионов Крыма есть небольшой недобор, и они сейчас объявляют дополнительный набор. Кстати, в организациях среднего профессионального образования, если объявляется дополнительный набор, то он будет продолжен до 25 ноября", - заключила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сплав двух систем: профессия архитектора привлекает молодежь в КрымуКакие специальности популярны у абитуриентов в КрымуВ России абитуриентам доступно около 1,5 млн бюджетных мест
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
образование в крыму и севастополе, крым, новости крыма, севастополь, образование в россии, среднее профессиональное образование в крыму, минобраз крыма
Туризм и IT-технологи выбрали абитуриенты в колледжах Крыма в этом году

Лидирующими специальностями среди абиткриентов в Крыму остаются туризм и IT-технологии

11:36 30.08.2026 (обновлено: 11:37 30.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАбитуриент
Абитуриент - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Две основные специальности остаются наиболее востребованными в Крыму среди поступающих в колледжи. Туризм и IT-технологии выбирают ребята чаще всего на полуострове последние пять лет, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Анна Волкова.
"Направления особенно не изменились. Они примерно те же, что и последние пять лет. Конечно же, самое востребованное — IT-направление. Также то, что очень нужно для Крыма - все, что связано с туризмом, курортами, обслуживанием, тоже очень востребовано. Начиная от поваров, заканчивая экскурсоводами, агентами по туризму. И, конечно же, наши технические направления - сварщики, автомеханики и так далее. Вот этот "костяк" из года в год в Крыму подтверждается", - отметила она.
Конкурс до 10 человек на место зафиксирован по итогу вступительной кампании 2026 года именно на эти направления, сообщила гостья студии.
"В этом году у нас два колледжа — Симферопольский колледж радиоэлектроники и Романовский колледж индустрии гостеприимства — получили лицензию на специальность по подготовке операторов БАС — беспилотным авиационным системам. У них в этом году первый набор по 25 человек в одной группе. Набор был очень хороший, с конкурсом по 3-7 человек на место. И самое интересное, что большая часть заявлений была от девушек", - поделилась Анна Волкова.
По данным заместитель министра образования около 70% ребят идут работать по той специальности, которую получили в СПО, а 30% - продолжают обучение в ВУЗах.
"Есть такие направления, где меньше конкурс, туда меньше хотят идти, где конкурс один человек на место или два. Но у нас ежегодно проходит утверждение контрольных цифр приема. На сегодняшний день мы ориентируемся на те прогнозы, которые нам предоставляет Министерство труда и социальной защиты о кадровой потребности в регионе. У нас на сегодня, наверное, нет специальностей невостребованных", - обозначила она.
Также гостья студии напомнила, что несмотря на то, что вступительная кампания в колледжи Крыма уже завершена, ребята, которые не успели или не смогли подать документы в образовательные организации смогут сделать это в рамках дополнительного набора.
"На сегодняшний день нас окружает сложная ситуация, поэтому в образовательных организациях, допустим, северных регионов Крыма есть небольшой недобор, и они сейчас объявляют дополнительный набор. Кстати, в организациях среднего профессионального образования, если объявляется дополнительный набор, то он будет продолжен до 25 ноября", - заключила она.
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