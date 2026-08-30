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Стрельба в столице штата Нью-Джерси: 2 человека погибли и 9 ранены - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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Стрельба в столице штата Нью-Джерси: 2 человека погибли и 9 ранены
Стрельба в столице штата Нью-Джерси: 2 человека погибли и 9 ранены - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Стрельба в столице штата Нью-Джерси: 2 человека погибли и 9 ранены
Стрельба произошла в столице американского штата Нью-Джерси Трентоне, два человека погибли, девять человек госпитализированы, сообщил телеканал Fox News со... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T16:31
2026-08-30T16:31
новости
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стрельба
в мире
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости крым. Стрельба произошла в столице американского штата Нью-Джерси Трентоне, два человека погибли, девять человек госпитализированы, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на полицию города.По данным телеканала, трагедия произошла утром в воскресенье.Fox News отмечает, что девять пострадавших были госпитализированы. Мотив преступления пока неизвестен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
новости, сша, стрельба, в мире, происшествия
Стрельба в столице штата Нью-Джерси: 2 человека погибли и 9 ранены

Стрельба в столице штата Нью-Джерси: 2 человека погибли и 9 ранены

16:31 30.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости крым. Стрельба произошла в столице американского штата Нью-Джерси Трентоне, два человека погибли, девять человек госпитализированы, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на полицию города.
По данным телеканала, трагедия произошла утром в воскресенье.
"По прибытии медики обнаружили 11 человек, получивших огнестрельные ранения. Два человека скончались", - говорится в сообщении телеканала.
Fox News отмечает, что девять пострадавших были госпитализированы. Мотив преступления пока неизвестен.
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