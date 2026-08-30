Рейтинг@Mail.ru
Стоматология в Крыму укомплектована специалистами почти на 100% - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260830/stomatologiya-v-krymu-ukomplektovana-spetsialistami-pochti-na-100-1158831208.html
Стоматология в Крыму укомплектована специалистами почти на 100%
Стоматология в Крыму укомплектована специалистами почти на 100% - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Стоматология в Крыму укомплектована специалистами почти на 100%
В Крыму комплектация стоматологической отрасли достигает почти 100%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель главного врача Крымского... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T20:31
2026-08-30T20:43
стоматология
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
омс
медицина
мнения
новости крыма
красота и здоровье
здоровье
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110733/38/1107333835_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_fab49ed3383769e7a84221a1ad2ff0aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму комплектация стоматологической отрасли достигает почти 100%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель главного врача Крымского республиканского стоматологического центра Евгений Хвостик.Он также отметил, что сегодня в Крыму территориальная программа государственных гарантий оказания бесплатной помощи покрывает подавляющую потребность в стоматологическом лечении граждан."По ОМС (обязательное медицинское страхование – ред.) пациент может получить услуги по лечению заболеваний твердых тканей зуба, таких как кариес, осложненный кариес, пульпит, периодонтит, некариозные поражения зубов, заболевания пародонта, то есть десен", – перечислил специалист.Также, добавил он, проводится профилактика гингивита и пародонтита."Все, что касается хирургической помощи – начиная от удаления зуба до проведения более сложных операций в полости рта. Иногда они показаны для проведения в амбулаторно-поликлинических условиях, иногда в условиях стационара. Этим уже занимаются не стоматологи, а челюстно-лицевые хирурги", – объяснил медик.Не так много услуг, по мнению врача, не оказывают стоматологи по программе обязательного медицинского страхования."Это услуги по зубопротезированию, то есть по изготовлению и ремонту зубных протезов. Оказание ортодонтической помощи для взрослых. И есть некоторые ограничения в оказании ортодонтической помощи детям до 18 лет. Но базовые потребности покрываются", – заявил спикер.Также у пациентов крымского региона всегда есть возможность получить консультацию стоматолога и определенные диагностические исследования."Есть услуги по изготовлению определенных видов ортодонтических конструкций, в частности, ортодонтических пластинок, но такие услуги как лечение с применением брекет-системы, лайнеров, трейнеров, их по ОМС не оказывают", – подытожил гость эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минздраве назвали 15 главных задач развития здравоохранения в РоссииОнкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМСОжирение в Крыму теперь можно лечить по полису ОМС
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110733/38/1107333835_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_0e4479bafc5491401eb8ccf2ed2d4ce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стоматология, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, омс, медицина, мнения, новости крыма, красота и здоровье, здоровье
Стоматология в Крыму укомплектована специалистами почти на 100%

В Крыму нет нехватки в специалистах стоматологической отрасли – эксперт

20:31 30.08.2026 (обновлено: 20:43 30.08.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкРабота стоматолога
Работа стоматолога - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму комплектация стоматологической отрасли достигает почти 100%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель главного врача Крымского республиканского стоматологического центра Евгений Хвостик.

"У нас есть базовые профильные учреждения, такие как Медицинский институт, который готовит в том числе и стоматологов. Много молодежи идет в практическое здравоохранение именно государственной формы собственности. Если говорить о целевых федеральных показателях укомплектованности врачебным персоналом, то она составляет 95%, а специалисты стоматологического профиля укомплектованы в среднем на 97-99%", – рассказал спикер.

Он также отметил, что сегодня в Крыму территориальная программа государственных гарантий оказания бесплатной помощи покрывает подавляющую потребность в стоматологическом лечении граждан.
"По ОМС (обязательное медицинское страхование – ред.) пациент может получить услуги по лечению заболеваний твердых тканей зуба, таких как кариес, осложненный кариес, пульпит, периодонтит, некариозные поражения зубов, заболевания пародонта, то есть десен", – перечислил специалист.
Также, добавил он, проводится профилактика гингивита и пародонтита.
"Все, что касается хирургической помощи начиная от удаления зуба до проведения более сложных операций в полости рта. Иногда они показаны для проведения в амбулаторно-поликлинических условиях, иногда в условиях стационара. Этим уже занимаются не стоматологи, а челюстно-лицевые хирурги", – объяснил медик.
Не так много услуг, по мнению врача, не оказывают стоматологи по программе обязательного медицинского страхования.
"Это услуги по зубопротезированию, то есть по изготовлению и ремонту зубных протезов. Оказание ортодонтической помощи для взрослых. И есть некоторые ограничения в оказании ортодонтической помощи детям до 18 лет. Но базовые потребности покрываются", – заявил спикер.
Также у пациентов крымского региона всегда есть возможность получить консультацию стоматолога и определенные диагностические исследования.
"Есть услуги по изготовлению определенных видов ортодонтических конструкций, в частности, ортодонтических пластинок, но такие услуги как лечение с применением брекет-системы, лайнеров, трейнеров, их по ОМС не оказывают", – подытожил гость эфира.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Минздраве назвали 15 главных задач развития здравоохранения в России
Онкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМС
Ожирение в Крыму теперь можно лечить по полису ОМС
 
СтоматологияКрымЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОМСМедицинаМненияНовости КрымаКрасота и здоровьеЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:4270 улиц в Симферополе и более 20 поселков останутся на день без света - адреса
21:37Где в понедельник заправить автомобиль в Севастополе
21:24Двое погибли и еще 12 ранены при ударе по Белгороду - среди них 7 подростков
21:11В Крыму 98% налоговых деклараций поданы в электронном виде
21:02За день сбили 54 украинских дрона над Крымом и другими регионами России
20:53Пожар на плавнях в Анапе – огонь подбирается к жилым домам
20:31Стоматология в Крыму укомплектована специалистами почти на 100%
20:21Взрывы в Севастополе – военные проводят учения
20:04Новый порядок аннулирования водительских прав в РФ: эксперт оценил риски
19:28Оzon в Белгороде атакован ВСУ - есть пострадавшие
19:19В Кремле рассказали о возможности саммита Путина, Трампа и Зеленского
19:14Число жертв трагедии с паромом у Кипра возросло 0:24
19:11В России примут закон о мастер-планах городов
18:56Демография и развитие земель: государство готовит новые меры поддержки ИЖС
18:39Директор ЦРУ в Москве и наводнение в Непале: топ новостей недели
18:21Горит сухая трава: пожары в Крыму угрожают населенным пунктам
18:18Крым на неделе ждет "бархатная" погода
17:58ВС РФ поразили транспортно-логистический центр "Пирогово" в Киевской области
17:51Российские спортсмены стали чемпионами мира по гребле на байдарках
17:32Большой пожар в Анапе: в городе развернули оперштаб и ждут авиацию
Лента новостейМолния