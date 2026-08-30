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Стоматология в Крыму укомплектована специалистами почти на 100%

Стоматология в Крыму укомплектована специалистами почти на 100% - РИА Новости Крым, 30.08.2026

Стоматология в Крыму укомплектована специалистами почти на 100%

В Крыму комплектация стоматологической отрасли достигает почти 100%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель главного врача Крымского... РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T20:31

2026-08-30T20:31

2026-08-30T20:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму комплектация стоматологической отрасли достигает почти 100%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель главного врача Крымского республиканского стоматологического центра Евгений Хвостик.Он также отметил, что сегодня в Крыму территориальная программа государственных гарантий оказания бесплатной помощи покрывает подавляющую потребность в стоматологическом лечении граждан."По ОМС (обязательное медицинское страхование – ред.) пациент может получить услуги по лечению заболеваний твердых тканей зуба, таких как кариес, осложненный кариес, пульпит, периодонтит, некариозные поражения зубов, заболевания пародонта, то есть десен", – перечислил специалист.Также, добавил он, проводится профилактика гингивита и пародонтита."Все, что касается хирургической помощи – начиная от удаления зуба до проведения более сложных операций в полости рта. Иногда они показаны для проведения в амбулаторно-поликлинических условиях, иногда в условиях стационара. Этим уже занимаются не стоматологи, а челюстно-лицевые хирурги", – объяснил медик.Не так много услуг, по мнению врача, не оказывают стоматологи по программе обязательного медицинского страхования."Это услуги по зубопротезированию, то есть по изготовлению и ремонту зубных протезов. Оказание ортодонтической помощи для взрослых. И есть некоторые ограничения в оказании ортодонтической помощи детям до 18 лет. Но базовые потребности покрываются", – заявил спикер.Также у пациентов крымского региона всегда есть возможность получить консультацию стоматолога и определенные диагностические исследования."Есть услуги по изготовлению определенных видов ортодонтических конструкций, в частности, ортодонтических пластинок, но такие услуги как лечение с применением брекет-системы, лайнеров, трейнеров, их по ОМС не оказывают", – подытожил гость эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минздраве назвали 15 главных задач развития здравоохранения в РоссииОнкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМСОжирение в Крыму теперь можно лечить по полису ОМС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стоматология, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, омс, медицина, мнения, новости крыма, красота и здоровье, здоровье