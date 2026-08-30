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Спасение у мыса Айя: в Севастополе в море унесло сапбордистов - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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Спасение у мыса Айя: в Севастополе в море унесло сапбордистов
Спасение у мыса Айя: в Севастополе в море унесло сапбордистов - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Спасение у мыса Айя: в Севастополе в море унесло сапбордистов
Две пары сапбордистов спасли специалисты севастопольского отряда "Таврос" у мыса Айя. Как рассказал губернатор Севастополья Михаил Развожаев, людей унес от... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T11:11
2026-08-30T11:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Две пары сапбордистов спасли специалисты севастопольского отряда "Таврос" у мыса Айя. Как рассказал губернатор Севастополья Михаил Развожаев, людей унес от берега сильный ветер.По данным губернатора, первую пару нашли в километре от суши, вторую унесло на целых два. В темноте их обнаружили по сигналам телефонных фонариков.Он выразил благодарность спасателям и обратился к жителям и готсмя города с просьбой оценивать силу ветра и волн при выходе в море."Надевайте жилеты и рассчитывайте время так, чтобы вернуться до темноты. И обязательно берите с собой заряженный телефон в непромокаемом чехле — как видите, именно он помог спасателям быстро найти людей в темноте", – добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трех подростков на сап-бордах унесло в открытое мореСапбордистов прижало к скалам: спасательная операция в море у СевастополяКак правильно кататься на сап-досках в Крыму
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севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, происшествия, крым, новости крыма
Спасение у мыса Айя: в Севастополе в море унесло сапбордистов

В Севастополе в море у мыса Айя спасли сразу две пары сапбордистов – Развожаев

11:11 30.08.2026 (обновлено: 11:22 30.08.2026)
 
© РИА Новости КрымПлавание на сап-досках в районе Балаклавы
Плавание на сап-досках в районе Балаклавы - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Две пары сапбордистов спасли специалисты севастопольского отряда "Таврос" у мыса Айя. Как рассказал губернатор Севастополья Михаил Развожаев, людей унес от берега сильный ветер.
По данным губернатора, первую пару нашли в километре от суши, вторую унесло на целых два. В темноте их обнаружили по сигналам телефонных фонариков.
"Всех сапбордистов подняли на борт и благополучно доставили на берег. К счастью, помощь медиков никому не потребовалась", – проинформировал Развожаев в своем канале в МАКС.
Он выразил благодарность спасателям и обратился к жителям и готсмя города с просьбой оценивать силу ветра и волн при выходе в море.
"Надевайте жилеты и рассчитывайте время так, чтобы вернуться до темноты. И обязательно берите с собой заряженный телефон в непромокаемом чехле — как видите, именно он помог спасателям быстро найти людей в темноте", – добавил он.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяПроисшествияКрымНовости Крыма
 
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