https://crimea.ria.ru/20260830/spasenie-u-mysa-ayya-v-sevastopole-v-more-uneslo-sapbordistov-1158932597.html

Спасение у мыса Айя: в Севастополе в море унесло сапбордистов

Спасение у мыса Айя: в Севастополе в море унесло сапбордистов - РИА Новости Крым, 30.08.2026

Спасение у мыса Айя: в Севастополе в море унесло сапбордистов

Две пары сапбордистов спасли специалисты севастопольского отряда "Таврос" у мыса Айя. Как рассказал губернатор Севастополья Михаил Развожаев, людей унес от... РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T11:11

2026-08-30T11:11

2026-08-30T11:22

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Две пары сапбордистов спасли специалисты севастопольского отряда "Таврос" у мыса Айя. Как рассказал губернатор Севастополья Михаил Развожаев, людей унес от берега сильный ветер.По данным губернатора, первую пару нашли в километре от суши, вторую унесло на целых два. В темноте их обнаружили по сигналам телефонных фонариков.Он выразил благодарность спасателям и обратился к жителям и готсмя города с просьбой оценивать силу ветра и волн при выходе в море."Надевайте жилеты и рассчитывайте время так, чтобы вернуться до темноты. И обязательно берите с собой заряженный телефон в непромокаемом чехле — как видите, именно он помог спасателям быстро найти людей в темноте", – добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трех подростков на сап-бордах унесло в открытое мореСапбордистов прижало к скалам: спасательная операция в море у СевастополяКак правильно кататься на сап-досках в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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