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Смертельное ДТП на "Тавриде": в аварии под Белогорском погибли трое - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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Смертельное ДТП на "Тавриде": в аварии под Белогорском погибли трое
Смертельное ДТП на "Тавриде": в аварии под Белогорском погибли трое - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Смертельное ДТП на "Тавриде": в аварии под Белогорском погибли трое
Три человека погибли и двое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, иномарка РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T13:34
2026-08-30T13:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Три человека погибли и двое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, иномарка слетела на обочину и перевернулась.По данным полиции, авария произошла в воскресенье, около 08:50. За рулем Nissan Qashqai находился 49-летний водитель.Сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, ход проверки взят на контроль надзорного ведомства. На место происшествия в целях координации действий правоохранительных органов выезжал исполняющий обязанности прокурора района Юрий Провотарь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП на Ставрополье – Бастрыкин затребовал докладВылетел на встречку и загорелся: в ДТП с автобусом на "Новороссии" погибли троеАвтомобиль с дороги вылетел в людей на тротуаре в Москве
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Смертельное ДТП на "Тавриде": в аварии под Белогорском погибли трое

МВД: три человека погибли в ДТП в Белогорском районе Крыма

13:34 30.08.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП в Белогорском районе Крыма
ДТП в Белогорском районе Крыма
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Три человека погибли и двое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, иномарка слетела на обочину и перевернулась.
По данным полиции, авария произошла в воскресенье, около 08:50. За рулем Nissan Qashqai находился 49-летний водитель.

"В результате ДТП 23-летний, 69-летний и 52-летний пассажиры автомобиля смертельно травмированы. Водитель иномарки и несовершеннолетний пассажир 12-ти лет получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение", – сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, ход проверки взят на контроль надзорного ведомства. На место происшествия в целях координации действий правоохранительных органов выезжал исполняющий обязанности прокурора района Юрий Провотарь.
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