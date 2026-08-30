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Смертельное ДТП на "Тавриде": в аварии под Белогорском погибли трое
Смертельное ДТП на "Тавриде": в аварии под Белогорском погибли трое - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Смертельное ДТП на "Тавриде": в аварии под Белогорском погибли трое
Три человека погибли и двое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, иномарка РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T13:34
2026-08-30T13:34
2026-08-30T13:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Три человека погибли и двое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, иномарка слетела на обочину и перевернулась.По данным полиции, авария произошла в воскресенье, около 08:50. За рулем Nissan Qashqai находился 49-летний водитель.Сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, ход проверки взят на контроль надзорного ведомства. На место происшествия в целях координации действий правоохранительных органов выезжал исполняющий обязанности прокурора района Юрий Провотарь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП на Ставрополье – Бастрыкин затребовал докладВылетел на встречку и загорелся: в ДТП с автобусом на "Новороссии" погибли троеАвтомобиль с дороги вылетел в людей на тротуаре в Москве
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Смертельное ДТП на "Тавриде": в аварии под Белогорском погибли трое
МВД: три человека погибли в ДТП в Белогорском районе Крыма