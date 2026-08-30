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Смертельное ДТП на Ставрополье – Бастрыкин затребовал доклад
Смертельное ДТП на Ставрополье – Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Смертельное ДТП на Ставрополье – Бастрыкин затребовал доклад
Расследование смертельного ДТП с участием рейсового автобуса и КамАЗа в Ставропольском крае поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T10:03
2026-08-30T10:03
2026-08-30T10:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Расследование смертельного ДТП с участием рейсового автобуса и КамАЗа в Ставропольском крае поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В ночь на воскресенье в Ставропольском крае в аварии с участием рейсового автобуса погибли шесть и пострадали 30 человек, сообщали ранее в ГАИ региона.Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела по факту ДТП.Уточняется, что уголовное дело открыто по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вылетел на встречку и загорелся: в ДТП с автобусом на "Новороссии" погибли троеАвтомобиль с дороги вылетел в людей на тротуаре в Москве
https://crimea.ria.ru/20260827/pyatero-rossiyan-postradali-v-dtp-s-avtobusom-v-aeroportu-antali-1158861992.html
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александр бастрыкин, дтп, ставропольский край, ставрополье, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости
Смертельное ДТП на Ставрополье – Бастрыкин затребовал доклад
Бастрыкин затребовал доклад по делу о смертельном ДТП в Ставропольском крае