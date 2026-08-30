https://crimea.ria.ru/20260830/shla-na-terakty-s-sobstvennymi-detmi-kogo-i-pochemu-v-krymu-udaetsya-verbovat-ukraine-1158908656.html

Шла на теракты с собственными детьми: кого и почему в Крыму удается вербовать Украине

Шла на теракты с собственными детьми: кого и почему в Крыму удается вербовать Украине - РИА Новости Крым, 30.08.2026

Шла на теракты с собственными детьми: кого и почему в Крыму удается вербовать Украине

Спецслужбы Украины вербуют доносчиков и исполнителей терактов среди россиян, которые соглашаются быть агентами врагов России из тщеславия и алчности. Истории... РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T07:07

2026-08-30T07:07

2026-08-30T09:13

антитеррор

мнения

задержание диверсантов и шпионов в крыму

задержание диверсантов и шпионов

задержание украинских диверсантов в крыму и севастополе

украинские спецслужбы

вербовка крымчан спецслужбами украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Спецслужбы Украины вербуют доносчиков и исполнителей терактов среди россиян, которые соглашаются быть агентами врагов России из тщеславия и алчности. Истории таких людей доказывают, что их цинизм может быть безграничен и безжалостен не только по отношению к своей родине и народу, но даже собственным детям. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал военный кинодокументалист, журналист, продюсер Андрей Ященко.Впечатлениями журналист поделился после работы съемочной группы в Крыму над второй частью документального фильма "Предательство". Премьера первой картины прошла в феврале 2026 года. Второй фильм тоже о о россиянах, осужденных за террористическую и экстремистскую деятельность. В основе – истории отбывающих наказание людей, которые рассказывают, в каких семьях выросли, где и что их привело к совершению преступления."Это продолжение фильма Андрея Медведева "Предательство". Мы когда начали его снимать, не было какого-то четкого представления, что нас ждет. В первом фильме были такие люди, которые в основном пошли (на предательство – ред.) из-за денег или по дурости", – рассказал кинодокументалист.В Крыму создателям фильма довелось узнать еще немало удивительного и сделать новые выводы.В Крыму съемочная группа провела около недели, и одна из историй, которая теперь войдет во вторую документальную картину "Предательство", связана с судьбой молодой женщины, матери двоих детей по имени Саха Мангуби."История про нее получила широкий общественный резонанс, в том числе за границей. Эта женщина была завербована в инициативном порядке, то есть сама пошла на контакт и довольно длительное время работала на спецслужбы противника. Сначала собирала информацию о военных объектах, о пилотах военных самолетов. Затем наводила удары по аэродрому. И финалом ее работы стала координация удара по парому в Керчи, который перевозил топливо", – рассказал соавтор документального проекта.Шпионил за военными и готовил схроны: в Крыму задержали агента СБУВо многих вражеских СМИ после задержания подозреваемой прошла информация о том, что Мангуби якобы "стала первой официально арестованной политической заключенной из числа караимского коренного народа в оккупированном Крыму".Однако, как выяснилось, ни это имя, ни эта караимская фамилия отношения к задержанной или ее родне среди представителей коренного народа Крыма не имела, подчеркнул Ященко.По его словам, все было сделано намеренно не просто для расшатывания общественности, но и для разжигания межнациональной розни."Она три раза меняла имя и фамилию и в итоге стала Мангуби. То есть никаких у нее нет корней, отношения к коренным народам Крыма вообще абсолютно, но она решила провести вот такую "идентификацию". Потому, когда мы разбирали эту историю, стало понятно, что на каком-то этапе спецслужбы противника, которые ее курировали, поняли, что ее скоро поймают, и им нужна была громкая медийная история, чтобы, когда ее задержат, можно было сказать: "Смотрите, как притесняют борцов за свободу", – поделился мнением собеседник."Она выезжала координировать удары и брала их с собой, чтобы в случае, если ее где-то остановят, она могла сказать: "Я вот с детьми, ребенку стало плохо, тут остановились". Вообще это была одна из самых сильных циничных историй. Я сижу напротив нее и говорю: "Но погиб обычный гражданский человек, не военный, когда вы наводили удар". А она говорит: "Ну и что, он мог работать в другом месте", – вспоминает гость эфира.Из воспоминаний от знакомства с этой персоной осталось также ощущение, что "если бы у нее была возможность где-то схватить пистолет, она бы нас всех перестреляла", заметил Ященко. "То есть, ну, никакой рефлексии, никакого раскаяния, никакой вообще там человечности. Только вот такой цинизм", – подытожил журналист.Напомним, в апреле 2026 года в ФСБ России сообщили о задержании 25-летней жительницы Крыма, которая была агентом украинских спецслужб. По информации следствия, через мессенджер она установила контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и по заданию куратора направляла ему информацию военного характера. В частности, передавала данные о размещении военных объектов и средств противовоздушной обороны, перемещениях российских военнослужащих и нахождении кораблей в акватории Керченского пролива."По заданию куратора она прибыла в район Крымского моста, откуда координировала ракетный удар по грузовому железнодорожному парому в порту "Кавказ" (Краснодарский край)", – сообщали в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев поставил на поток вербовку российской молодежи – НАКПытаются "шатать" Крым: как западные спецслужбы вербуют агентовСовременные западные вербовщики действуют по методичке фашистов – ФСБ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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