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Российские спортсмены стали чемпионами мира по гребле на байдарках

Российские спортсмены стали чемпионами мира по гребле на байдарках - РИА Новости Крым, 30.08.2026

Российские спортсмены стали чемпионами мира по гребле на байдарках

Российские спортсмены Захар Петров и Иван Штыль завоевали золото чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает в воскресенье Олимпийский... РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T17:51

2026-08-30T17:51

2026-08-30T17:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Российские спортсмены Захар Петров и Иван Штыль завоевали золото чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает в воскресенье Олимпийский комитет России.Это третья медаль турнира для команды, выступающей в Познани в нейтральном статусе, уточнили в комитете. Петров и Штыль прибыли на турнир в статусе действующих чемпионов мира в этой дисциплине и сумели защитить титул."Для Петрова это уже вторая награда в Познани после бронзы в одиночке на дистанции 1000 метров, а Штыль стал чемпионом мира в 20-й раз в карьере. В еще одном утреннем финале Анастасия Долгова заняла восьмое место среди байдарок-одиночек на дистанции 200 метров", - добавили в организиции.Ранее на этой неделе российские пятиборцы взяли два серебра чемпионата мира, который стартовал в понедельник в Китае.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дзюдоист из Севастополя победил на всероссийском турнире среди ветерановРоссийский борец взял золото первенства мира в БратиславеПутин поздравил российских гимнасток с победой на Чемпионате мира

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