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Российские спортсмены стали чемпионами мира по гребле на байдарках
Российские спортсмены стали чемпионами мира по гребле на байдарках - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Российские спортсмены стали чемпионами мира по гребле на байдарках
Российские спортсмены Захар Петров и Иван Штыль завоевали золото чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает в воскресенье Олимпийский... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T17:51
2026-08-30T17:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Российские спортсмены Захар Петров и Иван Штыль завоевали золото чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает в воскресенье Олимпийский комитет России.Это третья медаль турнира для команды, выступающей в Познани в нейтральном статусе, уточнили в комитете. Петров и Штыль прибыли на турнир в статусе действующих чемпионов мира в этой дисциплине и сумели защитить титул."Для Петрова это уже вторая награда в Познани после бронзы в одиночке на дистанции 1000 метров, а Штыль стал чемпионом мира в 20-й раз в карьере. В еще одном утреннем финале Анастасия Долгова заняла восьмое место среди байдарок-одиночек на дистанции 200 метров", - добавили в организиции.Ранее на этой неделе российские пятиборцы взяли два серебра чемпионата мира, который стартовал в понедельник в Китае.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дзюдоист из Севастополя победил на всероссийском турнире среди ветерановРоссийский борец взял золото первенства мира в БратиславеПутин поздравил российских гимнасток с победой на Чемпионате мира
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новости, россия, спорт, олимпийские игры, общество
Российские спортсмены стали чемпионами мира по гребле на байдарках
Российские спортсмены стали чемпионами мира по гребле на байдарках – Олимпийский комитет
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Российские спортсмены Захар Петров и Иван Штыль завоевали золото чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает в воскресенье Олимпийский комитет России.
"На проходящем в Польше чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ россияне Захар Петров и Иван Штыль стали лучшими среди каноэ-двоек на дистанции 500 метров", – сказано в сообщении.
Это третья медаль турнира для команды, выступающей в Познани в нейтральном статусе, уточнили в комитете. Петров и Штыль прибыли на турнир в статусе действующих чемпионов мира в этой дисциплине и сумели защитить титул.
"Для Петрова это уже вторая награда в Познани после бронзы в одиночке на дистанции 1000 метров, а Штыль стал чемпионом мира в 20-й раз в карьере. В еще одном утреннем финале Анастасия Долгова заняла восьмое место среди байдарок-одиночек на дистанции 200 метров", - добавили в организиции.
Ранее на этой неделе российские пятиборцы
взяли два серебра чемпионата мира, который стартовал в понедельник в Китае.
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