https://crimea.ria.ru/20260830/rossiyskaya-armiya-osvobodila-velikiy-prikol-i-sadki-v-sumskoy-oblasti-1158931264.html

Российская армия освободила Великий Прикол и Садки в Сумской области

Российская армия освободила Великий Прикол и Садки в Сумской области - РИА Новости Крым, 30.08.2026

Российская армия освободила Великий Прикол и Садки в Сумской области

Армия России освободила еще два населенных пункта в Сумской области за сутки боев в зоне спецтоперации. Об э ом сообщается в воскресной сводке Министерства... РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T10:16

2026-08-30T10:16

2026-08-30T10:40

министерство обороны рф

украина

сумская область

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армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Армия России освободила еще два населенных пункта в Сумской области за сутки боев в зоне спецтоперации. Об э ом сообщается в воскресной сводке Министерства обороны РФ.Днем ранее российские войска освободили Храповщину в Сумской области, а также Рубежное и Новоандреевку в ДНР, сообщили ранее в российском оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Запорожской областиАрмия России освободила два населенных пункта в Сумской и Запорожской областяхКогда закончится СВО – заявление Медведева

https://crimea.ria.ru/20260829/rossiyskaya-armiya-osvobodila-esche-tri-naselennykh-punkta-v-dnr-i-sumskoy-oblasti-1158918856.html

украина

сумская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, сумская область, новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии