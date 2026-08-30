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Российская армия освободила Великий Прикол и Садки в Сумской области - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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Российская армия освободила Великий Прикол и Садки в Сумской области
Российская армия освободила Великий Прикол и Садки в Сумской области - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Российская армия освободила Великий Прикол и Садки в Сумской области
Армия России освободила еще два населенных пункта в Сумской области за сутки боев в зоне спецтоперации. Об э ом сообщается в воскресной сводке Министерства... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T10:16
2026-08-30T10:40
министерство обороны рф
украина
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армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Армия России освободила еще два населенных пункта в Сумской области за сутки боев в зоне спецтоперации. Об э ом сообщается в воскресной сводке Министерства обороны РФ.Днем ранее российские войска освободили Храповщину в Сумской области, а также Рубежное и Новоандреевку в ДНР, сообщили ранее в российском оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Запорожской областиАрмия России освободила два населенных пункта в Сумской и Запорожской областяхКогда закончится СВО – заявление Медведева
https://crimea.ria.ru/20260829/rossiyskaya-armiya-osvobodila-esche-tri-naselennykh-punkta-v-dnr-i-sumskoy-oblasti-1158918856.html
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министерство обороны рф, украина, сумская область, новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Российская армия освободила Великий Прикол и Садки в Сумской области

Российская армия освободила Великий Прикол и Садки в Сумской области

10:16 30.08.2026 (обновлено: 10:40 30.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Армия России освободила еще два населенных пункта в Сумской области за сутки боев в зоне спецтоперации. Об э ом сообщается в воскресной сводке Министерства обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Великий Прикол и Садки Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Днем ранее российские войска освободили Храповщину в Сумской области, а также Рубежное и Новоандреевку в ДНР, сообщили ранее в российском оборонном ведомстве.
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