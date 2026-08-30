Рейтинг@Mail.ru
Россия ответит на решение Финляндии о размещении ядерного оружия - МИД - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260830/rossiya-otvetit-na-reshenie-finlyandii-o-razmeschenii-yadernogo-oruzhiya---mid-1158929312.html
Россия ответит на решение Финляндии о размещении ядерного оружия - МИД
Россия ответит на решение Финляндии о размещении ядерного оружия - МИД - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Россия ответит на решение Финляндии о размещении ядерного оружия - МИД
Россия примет эффективные меры в ответ на решение Финляндии отменить запрет на ввоз ядерного оружия и разместить его в стране, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T08:05
2026-08-30T08:05
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
финляндия
политика
внешняя политика
оружие
ядерное оружие
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124022803_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_225e526e5c33fd6a3119908400b25c77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Россия примет эффективные меры в ответ на решение Финляндии отменить запрет на ввоз ядерного оружия и разместить его в стране, заявил в интервью РИА Новости директор первого Европейского департамента МИД Артем Студенников.По словам Студенникова, отказ Финляндии со вступлением в НАТО от прежней благоразумной политики неприсоединения к военным союзам "не только не способствует укреплению ее национальной безопасности, но и, наоборот, существенно повышает для нее риски в этой сфере, особенно в случае агрессивных действий НАТО против Российской Федерации".Парламент Финляндии в июне одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.Финский министр обороны Антти Хяккянен заявлял, что эти поправки нужны только для ситуаций, "связанных с обороной". Власти утверждали, что страна не намерена размещать оружие такого вида в мирное время и сохраняет приверженность договору о его нераспространении.Посольство России отмечало, что эти заверения не закреплены законодательно. В дипмиссии подчеркивали, что Москва учтет в своем военном планировании даже теоретическую возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии.Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что Москва оперативно отреагирует на это решение Хельсинки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
финляндия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124022803_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_236ba196582bd372d6ae63b072a00eb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, финляндия, политика, внешняя политика, оружие, ядерное оружие
Россия ответит на решение Финляндии о размещении ядерного оружия - МИД

Россия ответит на решение Финляндии о размещении ядерного оружия - МИД

08:05 30.08.2026
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Россия примет эффективные меры в ответ на решение Финляндии отменить запрет на ввоз ядерного оружия и разместить его в стране, заявил в интервью РИА Новости директор первого Европейского департамента МИД Артем Студенников.
"Что касается конкретных мер реагирования на принятые в Хельсинки решения, то они относятся к сфере компетенции министерства обороны Российской Федерации. Новая ситуация в сфере безопасности будет, разумеется, учитываться в нашем военном планировании. Могу лишь сказать – никто не должен сомневаться, что такие меры будут приняты, они будут адекватны угрозам и эффективны", — сказал дипломат.
По словам Студенникова, отказ Финляндии со вступлением в НАТО от прежней благоразумной политики неприсоединения к военным союзам "не только не способствует укреплению ее национальной безопасности, но и, наоборот, существенно повышает для нее риски в этой сфере, особенно в случае агрессивных действий НАТО против Российской Федерации".
Парламент Финляндии в июне одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
Финский министр обороны Антти Хяккянен заявлял, что эти поправки нужны только для ситуаций, "связанных с обороной". Власти утверждали, что страна не намерена размещать оружие такого вида в мирное время и сохраняет приверженность договору о его нераспространении.
Посольство России отмечало, что эти заверения не закреплены законодательно. В дипмиссии подчеркивали, что Москва учтет в своем военном планировании даже теоретическую возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что Москва оперативно отреагирует на это решение Хельсинки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияФинляндияПолитикаВнешняя политикаОружиеЯдерное оружие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:05494 украинских беспилотника за ночь сбили над Крымом и другими регионами России
08:54Шесть погибших и почти 30 пострадавщих: жуткая аврия на Ставрополье
08:32Непонятый и непонятный Горбачев
08:05Россия ответит на решение Финляндии о размещении ядерного оружия - МИД
07:48Наводнения в Непале - число погибших возросло до 734
07:33Новости Крыма и Севастополя на утро 30 августа
07:24Крупный пожар в Бахчисарайском районе Крыма потушен
07:07Шла на теракты с собственными детьми: кого и почему в Крыму удается вербовать Украине
07:01Крымский мост сейчас - обстановка утром 30 августа
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 30 августа
21:55Атака ВСУ на Севастополь и встреча Путина и Лукашенко: главное за день
21:31Где заправиться в Севастополе в воскресенье
21:10Высадка с умом: в Крыму необходимо восстановление лесов после пожаров
20:55В Севастополе виноград собирают вручную
20:3985 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
20:24Вина будут великолепные: виноградари Крыма готовятся к сбору урожая
20:02Крымский мост: оперативная ситуация 29 августа вечером
19:43ВС РФ снова ударили по Киеву и Николаеву: разбиты электроподстанция и судоверфь
19:37Большую Ялту утром 30 августа полностью обесточат
Лента новостейМолния