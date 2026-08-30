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Россия ответит на решение Финляндии о размещении ядерного оружия - МИД
Россия ответит на решение Финляндии о размещении ядерного оружия - МИД - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Россия ответит на решение Финляндии о размещении ядерного оружия - МИД
Россия примет эффективные меры в ответ на решение Финляндии отменить запрет на ввоз ядерного оружия и разместить его в стране, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T08:05
2026-08-30T08:05
2026-08-30T08:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Россия примет эффективные меры в ответ на решение Финляндии отменить запрет на ввоз ядерного оружия и разместить его в стране, заявил в интервью РИА Новости директор первого Европейского департамента МИД Артем Студенников.По словам Студенникова, отказ Финляндии со вступлением в НАТО от прежней благоразумной политики неприсоединения к военным союзам "не только не способствует укреплению ее национальной безопасности, но и, наоборот, существенно повышает для нее риски в этой сфере, особенно в случае агрессивных действий НАТО против Российской Федерации".Парламент Финляндии в июне одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.Финский министр обороны Антти Хяккянен заявлял, что эти поправки нужны только для ситуаций, "связанных с обороной". Власти утверждали, что страна не намерена размещать оружие такого вида в мирное время и сохраняет приверженность договору о его нераспространении.Посольство России отмечало, что эти заверения не закреплены законодательно. В дипмиссии подчеркивали, что Москва учтет в своем военном планировании даже теоретическую возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии.Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что Москва оперативно отреагирует на это решение Хельсинки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, финляндия, политика, внешняя политика, оружие, ядерное оружие
Россия ответит на решение Финляндии о размещении ядерного оружия - МИД
Россия ответит на решение Финляндии о размещении ядерного оружия - МИД
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Россия примет эффективные меры в ответ на решение Финляндии отменить запрет на ввоз ядерного оружия и разместить его в стране, заявил в интервью РИА Новости директор первого Европейского департамента МИД Артем Студенников.
"Что касается конкретных мер реагирования на принятые в Хельсинки решения, то они относятся к сфере компетенции министерства обороны Российской Федерации. Новая ситуация в сфере безопасности будет, разумеется, учитываться в нашем военном планировании. Могу лишь сказать – никто не должен сомневаться, что такие меры будут приняты, они будут адекватны угрозам и эффективны", — сказал дипломат.
По словам Студенникова, отказ Финляндии со вступлением в НАТО от прежней благоразумной политики неприсоединения к военным союзам "не только не способствует укреплению ее национальной безопасности, но и, наоборот, существенно повышает для нее риски в этой сфере, особенно в случае агрессивных действий НАТО против Российской Федерации".
Парламент Финляндии в июне одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
Финский министр обороны Антти Хяккянен заявлял, что эти поправки нужны только для ситуаций, "связанных с обороной". Власти утверждали, что страна не намерена размещать оружие такого вида в мирное время и сохраняет приверженность договору о его нераспространении.
Посольство России отмечало, что эти заверения не закреплены законодательно. В дипмиссии подчеркивали, что Москва учтет в своем военном планировании даже теоретическую возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что Москва оперативно отреагирует на это решение Хельсинки.
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