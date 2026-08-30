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Шесть погибших и почти 30 пострадавщих: жуткая аврия на Ставрополье - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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Шесть погибших и почти 30 пострадавщих: жуткая аврия на Ставрополье
Шесть погибших и почти 30 пострадавщих: жуткая аврия на Ставрополье - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Шесть погибших и почти 30 пострадавщих: жуткая аврия на Ставрополье
В Ставропольском крае в ДТП с участием рейсового автобуса погибли шесть человек. Об этом сообщает ГАИ региона. РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T08:54
2026-08-30T09:03
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происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В Ставропольском крае в ДТП с участием рейсового автобуса погибли шесть человек. Об этом сообщает ГАИ региона."30 августа примерно в час ночи на 3-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в районе поселка Иноземцево города Железноводска произошло ДТП с участием пассажирского рейсового автобуса. По предварительным данным, водитель автобуса "Сетра", следовавшего по маршруту Грузия – Москва, выбрал небезопасную скорость, не выдержал дистанцию до впереди идущего КамАЗа, в результате чего произошло столкновение, после которого автобус съехал в кювет", - говорится в сообщении.В результате ДТП пять человек погибли на месте происшествия, а 28 человек (в том числе 11 детей) доставлены в ЦГБ г. Пятигорск. Предварительно в автобусе находилось 43 человека, добавили в Госавтоинспекции. Позднее стало известно, что число погибших выросло до шесть - один из пострадавших скончался в больнице.В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Подробные обстоятельства ДТП уточняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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ставропольский край, ставрополье, дтп, происшествия, новости, автобус
Шесть погибших и почти 30 пострадавщих: жуткая аврия на Ставрополье

На Ставрополье в ДТП с автобусом погибли шесть и ранены 28 человек

08:54 30.08.2026 (обновлено: 09:03 30.08.2026)
 
© ГАИ СтавропольяНа Ставрополье в ДТП с автобусом погибли пять и ранены 38 человек
На Ставрополье в ДТП с автобусом погибли пять и ранены 38 человек
© ГАИ Ставрополья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В Ставропольском крае в ДТП с участием рейсового автобуса погибли шесть человек. Об этом сообщает ГАИ региона.
"30 августа примерно в час ночи на 3-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в районе поселка Иноземцево города Железноводска произошло ДТП с участием пассажирского рейсового автобуса. По предварительным данным, водитель автобуса "Сетра", следовавшего по маршруту Грузия – Москва, выбрал небезопасную скорость, не выдержал дистанцию до впереди идущего КамАЗа, в результате чего произошло столкновение, после которого автобус съехал в кювет", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пять человек погибли на месте происшествия, а 28 человек (в том числе 11 детей) доставлены в ЦГБ г. Пятигорск. Предварительно в автобусе находилось 43 человека, добавили в Госавтоинспекции. Позднее стало известно, что число погибших выросло до шесть - один из пострадавших скончался в больнице.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Подробные обстоятельства ДТП уточняются.
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Ставропольский крайСтавропольеДТППроисшествияНовостиАвтобус
 
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Заголовок открываемого материала
09:05494 украинских беспилотника за ночь сбили над Крымом и другими регионами России
08:54Шесть погибших и почти 30 пострадавщих: жуткая аврия на Ставрополье
08:32Непонятый и непонятный Горбачев
08:05Россия ответит на решение Финляндии о размещении ядерного оружия - МИД
07:48Наводнения в Непале - число погибших возросло до 734
07:33Новости Крыма и Севастополя на утро 30 августа
07:24Крупный пожар в Бахчисарайском районе Крыма потушен
07:07Шла на теракты с собственными детьми: кого и почему в Крыму удается вербовать Украине
07:01Крымский мост сейчас - обстановка утром 30 августа
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 30 августа
21:55Атака ВСУ на Севастополь и встреча Путина и Лукашенко: главное за день
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