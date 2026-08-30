https://crimea.ria.ru/20260830/pyat-pogibshikh-i-pochti-40-postradavschikh-zhutkaya-avriya-na-stavropole-1158930083.html

Шесть погибших и почти 30 пострадавщих: жуткая аврия на Ставрополье

Шесть погибших и почти 30 пострадавщих: жуткая аврия на Ставрополье - РИА Новости Крым, 30.08.2026

Шесть погибших и почти 30 пострадавщих: жуткая аврия на Ставрополье

В Ставропольском крае в ДТП с участием рейсового автобуса погибли шесть человек. Об этом сообщает ГАИ региона. РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T08:54

2026-08-30T08:54

2026-08-30T09:03

ставропольский край

ставрополье

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В Ставропольском крае в ДТП с участием рейсового автобуса погибли шесть человек. Об этом сообщает ГАИ региона."30 августа примерно в час ночи на 3-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в районе поселка Иноземцево города Железноводска произошло ДТП с участием пассажирского рейсового автобуса. По предварительным данным, водитель автобуса "Сетра", следовавшего по маршруту Грузия – Москва, выбрал небезопасную скорость, не выдержал дистанцию до впереди идущего КамАЗа, в результате чего произошло столкновение, после которого автобус съехал в кювет", - говорится в сообщении.В результате ДТП пять человек погибли на месте происшествия, а 28 человек (в том числе 11 детей) доставлены в ЦГБ г. Пятигорск. Предварительно в автобусе находилось 43 человека, добавили в Госавтоинспекции. Позднее стало известно, что число погибших выросло до шесть - один из пострадавших скончался в больнице.В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Подробные обстоятельства ДТП уточняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, ставрополье, дтп, происшествия, новости, автобус