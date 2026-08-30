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Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил с днем рождения своего белорусского коллегу Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T12:51
2026-08-30T12:51
2026-08-30T12:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил с днем рождения своего белорусского коллегу Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко в подмосковной резиденции в Ново-Огарево обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран.Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. В пятницу он провел переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, визит Лукашенко носит неофициальный характер. Ожидается, что после переговоров главы государств побеседуют в неформальной обстановке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мишустин и Лукашенко обсудили топливо, Украину и ситуацию на западе РоссииТоварооборот России и Белоруссии вырос на 3% за год32 года у власти: как Лукашенко выиграл свои первые выборы президента
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Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
Путин по телефону поздравил Лукашенко с днем рождения – Кремль