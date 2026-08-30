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Пожары в Крыму и страшное ДТП на Ставрополье: главное - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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Пожары в Крыму и страшное ДТП на Ставрополье: главное
Пожары в Крыму и страшное ДТП на Ставрополье: главное - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Пожары в Крыму и страшное ДТП на Ставрополье: главное
Армия России освободила еще два населенных пункта в Сумской области. Сразу несколько пожаров произошли в воскресенье в Крыму и на Кубани. В Ставропольском крае... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T21:55
2026-08-30T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Армия России освободила еще два населенных пункта в Сумской области. Сразу несколько пожаров произошли в воскресенье в Крыму и на Кубани. В Ставропольском крае в аварии с участием рейсового автобуса и КамАЗа погибли шесть человек. В Непале на третий день после мощного наводнения из-под завалов достали шестилетнего ребенка. Паром с 259 пассажирами пошел ко дну у берегов Северного Кипра.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииРоссийская армия освободила Великий Прикол и Садки в Сумской области, уничтожив за сутки еще 1425 боевиков ВСУ. Также вооруженные Силы России ночными ударами поразили склады с беспилотниками и комбинат асбестоцементных изделий в Киеве. Об этом сообщили в воскресенье утром в Минобороны России.Силы ПВО за ночь уничтожили 494 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.Пожары в Крыму и на КубаниСразу несколько пожаров произошли в воскресенье в Крыму и на Кубани. В Симферополе на пожаре в жилой многоэтажке погиб человек. в Севастополе загорелся автомобиль и сервисное здание, в пожаре есть один пострадавший. В горнолесной зоне Бахчисарайского района также произошел пожар на площади около 2,5 га, тушение которого продолжается. Кроме того, природный пожар ликвидируют в Анапе на площади около 10 гектаров, ограничено движение по федеральной трассе.Страшное ДТП на СтавропольеВ ночь на воскресенье в Ставропольском крае в аварии с участием рейсового автобуса и КамАЗа погибли шесть и пострадали 30 человек, сообщали ранее в ГАИ региона. Расследование смертельного ДТП поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.Затонувший паромПаром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа в воскресенье перевернулся в море в 2,5 километрах от берега города Гирне Турецкой Республики Северного Кипра. В результате инцидента погибли восемь человек погибли, сообщил премьер-министр непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель.Ситуация в НепалеШестилетнюю девочку достали из-под завалов после мощного наводнения в Непале. Сообщило в воскресенье издание India Today. Ребенок три дня пролежал под обломками, его увезли в больницу. Около 2, 5 тысяч человек к этому времени продолжают числиться пропавшими без вести. Число погибших в результате наводнения в Непале возросло до 734.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260830/shla-na-terakty-s-sobstvennymi-detmi-kogo-i-pochemu-v-krymu-udaetsya-verbovat-ukraine-1158908656.html
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7 495 645-6601
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Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
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4.7
96
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главное за день, крым, в мире, общество, новости
Пожары в Крыму и страшное ДТП на Ставрополье: главное

Пожары в Крыму и страшное ДТП с рейсовым автобусом на Ставрополье: главное за день

21:55 30.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Армия России освободила еще два населенных пункта в Сумской области. Сразу несколько пожаров произошли в воскресенье в Крыму и на Кубани. В Ставропольском крае в аварии с участием рейсового автобуса и КамАЗа погибли шесть человек. В Непале на третий день после мощного наводнения из-под завалов достали шестилетнего ребенка. Паром с 259 пассажирами пошел ко дну у берегов Северного Кипра.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России

Российская армия освободила Великий Прикол и Садки в Сумской области, уничтожив за сутки еще 1425 боевиков ВСУ. Также вооруженные Силы России ночными ударами поразили склады с беспилотниками и комбинат асбестоцементных изделий в Киеве. Об этом сообщили в воскресенье утром в Минобороны России.
Силы ПВО за ночь уничтожили 494 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
Тени на стене - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
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Пожары в Крыму и на Кубани

Сразу несколько пожаров произошли в воскресенье в Крыму и на Кубани. В Симферополе на пожаре в жилой многоэтажке погиб человек. в Севастополе загорелся автомобиль и сервисное здание, в пожаре есть один пострадавший. В горнолесной зоне Бахчисарайского района также произошел пожар на площади около 2,5 га, тушение которого продолжается. Кроме того, природный пожар ликвидируют в Анапе на площади около 10 гектаров, ограничено движение по федеральной трассе.
Пожар в Анапе
20:53
Пожар на плавнях в Анапе – огонь подбирается к жилым домам

Страшное ДТП на Ставрополье

В ночь на воскресенье в Ставропольском крае в аварии с участием рейсового автобуса и КамАЗа погибли шесть и пострадали 30 человек, сообщали ранее в ГАИ региона. Расследование смертельного ДТП поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.
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21:24
Двое погибли и еще 12 ранены при ударе по Белгороду - среди них 7 подростков

Затонувший паром

Паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа в воскресенье перевернулся в море в 2,5 километрах от берега города Гирне Турецкой Республики Северного Кипра. В результате инцидента погибли восемь человек погибли, сообщил премьер-министр непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель.
Шахта. Добыча угля - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
13:49Эксклюзивы РИА Новости Крым
Бурый уголь для Черного барона: есть ли в Крыму шахты

Ситуация в Непале

Шестилетнюю девочку достали из-под завалов после мощного наводнения в Непале. Сообщило в воскресенье издание India Today. Ребенок три дня пролежал под обломками, его увезли в больницу. Около 2, 5 тысяч человек к этому времени продолжают числиться пропавшими без вести. Число погибших в результате наводнения в Непале возросло до 734.
Анжелина Джоли на Берлинском международном кинофестивале Берлинале-2012 - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
16:04
Анжелина Джоли снова приехала на Украину
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Заголовок открываемого материала
21:55Пожары в Крыму и страшное ДТП на Ставрополье: главное
21:4270 улиц в Симферополе и более 20 поселков останутся на день без света - адреса
21:37Где в понедельник заправить автомобиль в Севастополе
21:24Двое погибли и еще 12 ранены при ударе по Белгороду - среди них 7 подростков
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