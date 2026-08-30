Пожары в Крыму и страшное ДТП на Ставрополье: главное
Пожары в Крыму и страшное ДТП с рейсовым автобусом на Ставрополье: главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Армия России освободила еще два населенных пункта в Сумской области. Сразу несколько пожаров произошли в воскресенье в Крыму и на Кубани. В Ставропольском крае в аварии с участием рейсового автобуса и КамАЗа погибли шесть человек. В Непале на третий день после мощного наводнения из-под завалов достали шестилетнего ребенка. Паром с 259 пассажирами пошел ко дну у берегов Северного Кипра.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи армии России
Российская армия освободила Великий Прикол и Садки в Сумской области, уничтожив за сутки еще 1425 боевиков ВСУ. Также вооруженные Силы России ночными ударами поразили склады с беспилотниками и комбинат асбестоцементных изделий в Киеве. Об этом сообщили в воскресенье утром в Минобороны России.
Силы ПВО за ночь уничтожили 494 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
Пожары в Крыму и на Кубани
Сразу несколько пожаров произошли в воскресенье в Крыму и на Кубани. В Симферополе на пожаре в жилой многоэтажке погиб человек. в Севастополе загорелся автомобиль и сервисное здание, в пожаре есть один пострадавший. В горнолесной зоне Бахчисарайского района также произошел пожар на площади около 2,5 га, тушение которого продолжается. Кроме того, природный пожар ликвидируют в Анапе на площади около 10 гектаров, ограничено движение по федеральной трассе.
Страшное ДТП на Ставрополье
В ночь на воскресенье в Ставропольском крае в аварии с участием рейсового автобуса и КамАЗа погибли шесть и пострадали 30 человек, сообщали ранее в ГАИ региона. Расследование смертельного ДТП поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.
Затонувший паром
Паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа в воскресенье перевернулся в море в 2,5 километрах от берега города Гирне Турецкой Республики Северного Кипра. В результате инцидента погибли восемь человек погибли, сообщил премьер-министр непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель.
Ситуация в Непале
Шестилетнюю девочку достали из-под завалов после мощного наводнения в Непале. Сообщило в воскресенье издание India Today. Ребенок три дня пролежал под обломками, его увезли в больницу. Около 2, 5 тысяч человек к этому времени продолжают числиться пропавшими без вести. Число погибших в результате наводнения в Непале возросло до 734.