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Пожар в горах Ялты – борьба с огнем идет двенадцатый день
Пожар в горах Ялты – борьба с огнем идет двенадцатый день - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Пожар в горах Ялты – борьба с огнем идет двенадцатый день
Тушение пожара в горно-лесной зоне Ялты продолжается двенадцатый день. Как сообщили в воскресенье в пресс-служба МЧС Крыма, сейчас огнеборцы проводят... РИА Новости Крым, 30.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Тушение пожара в горно-лесной зоне Ялты продолжается двенадцатый день. Как сообщили в воскресенье в пресс-служба МЧС Крыма, сейчас огнеборцы проводят окарауливание территории.По данным спасателей, на месте прогнозируется юго-восточный ветер, в порывах до 13 м/с, действует пятый класс пожарной опасности, что усложняет работу пожарных. В настоящее время сил и средств на месте ликвидации пожара достаточно.Огонь в труднодоступной горной местности в Ялте вспыхнул 19 августа. К вечеру среды возгорание охватило более шести гектаров площади. К утру 20 августа площадь горения увеличилась до 10 гектаров. А на следующий день уже стало известно, что огонь распространился уже на 50 гектаров. Далее с 22 августа площадь пожара не росла, однако его тушение продолжается до сих пор. К нему наряду с РСЧС привлечены добровольцыСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в заповеднике Утриш в Анапе потушили"Люди готовы помогать!" - ветеран СВО и глава Общественной палаты о пожаре в ЯлтеПредупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности продлили в Крыму и Севастополе
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Пожар в горах Ялты – борьба с огнем идет двенадцатый день
Тушение пожара в горно-лесной зоне Ялты продолжается – МЧС