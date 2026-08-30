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Пожар на плавнях в Анапе – огонь подбирается к жилым домам

Пожар на плавнях в Анапе – огонь подбирается к жилым домам - РИА Новости Крым, 30.08.2026

Пожар на плавнях в Анапе – огонь подбирается к жилым домам

Огонь от пожара на плавнях в Анапе подошел вплотную к домам в ряде районов курорта, проинформировала глава администрации города Светлана Маслова. РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T20:53

2026-08-30T20:53

2026-08-30T20:54

анапа

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происшествия

светлана маслова

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кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Огонь от пожара на плавнях в Анапе подошел вплотную к домам в ряде районов курорта, проинформировала глава администрации города Светлана Маслова.Природный пожар ликвидируют на плавнях в районе Чембурки в Анапе на площади около 10 гектаров, ограничено движение по федеральной трассе, сообщила ранее Маслова. В городе развернут оперштаб.На месте работают силы МЧС, РСЧС, полиции, обеспечен подвоз воды, задействована техника "Водоканала". Прибыла помощь из соседних муниципалитетов. Проводятся подворовые обходы Принимаются все меры, чтобы не допустить распространение огня на жилой сектор.Целый ряд пожаров также произошли в воскресенье в Крыму. В частности на горе Мангуп в Бахчисарайском районе, в Симферопольском районе и Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе потушили пожар в сервисном зданииПожар в горах Ялты – борьба с огнем идет двенадцатый деньВ Бахчисарайском районе Крыма разгорелся пожар на 40 гектарах

анапа

краснодарский край

кубань

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, пожар, происшествия, светлана маслова, новости, краснодарский край, кубань