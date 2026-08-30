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Пожар на плавнях в Анапе – огонь подбирается к жилым домам - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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Пожар на плавнях в Анапе – огонь подбирается к жилым домам
Пожар на плавнях в Анапе – огонь подбирается к жилым домам - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Пожар на плавнях в Анапе – огонь подбирается к жилым домам
Огонь от пожара на плавнях в Анапе подошел вплотную к домам в ряде районов курорта, проинформировала глава администрации города Светлана Маслова. РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T20:53
2026-08-30T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Огонь от пожара на плавнях в Анапе подошел вплотную к домам в ряде районов курорта, проинформировала глава администрации города Светлана Маслова.Природный пожар ликвидируют на плавнях в районе Чембурки в Анапе на площади около 10 гектаров, ограничено движение по федеральной трассе, сообщила ранее Маслова. В городе развернут оперштаб.На месте работают силы МЧС, РСЧС, полиции, обеспечен подвоз воды, задействована техника "Водоканала". Прибыла помощь из соседних муниципалитетов. Проводятся подворовые обходы Принимаются все меры, чтобы не допустить распространение огня на жилой сектор.Целый ряд пожаров также произошли в воскресенье в Крыму. В частности на горе Мангуп в Бахчисарайском районе, в Симферопольском районе и Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе потушили пожар в сервисном зданииПожар в горах Ялты – борьба с огнем идет двенадцатый деньВ Бахчисарайском районе Крыма разгорелся пожар на 40 гектарах
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РИА Новости Крым
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анапа, пожар, происшествия, светлана маслова, новости, краснодарский край, кубань
Пожар на плавнях в Анапе – огонь подбирается к жилым домам

Пожар в Анапе растет из-за ветра и угрожает частному сектору – власти

20:53 30.08.2026 (обновлено: 20:54 30.08.2026)
 
© Глава Анапы Светлана МасловаПожар в Анапе
Пожар в Анапе
© Глава Анапы Светлана Маслова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Огонь от пожара на плавнях в Анапе подошел вплотную к домам в ряде районов курорта, проинформировала глава администрации города Светлана Маслова.
Природный пожар ликвидируют на плавнях в районе Чембурки в Анапе на площади около 10 гектаров, ограничено движение по федеральной трассе, сообщила ранее Маслова. В городе развернут оперштаб.
"Усиливаем спасательные расчеты на улицах, где огонь близко подошел к жилой застройке. Это улица Набережная в станице Анапской, Озерная в хуторе Чембурке, Северная и Родниковая в микрорайоне Алексеевский", – написала Маслова в своем канале в МАКС.
© Глава Анапы Светлана МасловаПожар в Анапе
Пожар в Анапе
© Глава Анапы Светлана Маслова
Пожар в Анапе
На месте работают силы МЧС, РСЧС, полиции, обеспечен подвоз воды, задействована техника "Водоканала". Прибыла помощь из соседних муниципалитетов. Проводятся подворовые обходы Принимаются все меры, чтобы не допустить распространение огня на жилой сектор.
"Сейчас площадь активного горения в плавневой зоне составляет 5 гектаров. Спасатели продолжают тушение на всех очагах", – добавил мэр курорта.
Целый ряд пожаров также произошли в воскресенье в Крыму. В частности на горе Мангуп в Бахчисарайском районе, в Симферопольском районе и Севастополе.
© Глава Анапы Светлана МасловаПожар в Анапе
Пожар в Анапе
© Глава Анапы Светлана Маслова
Пожар в Анапе
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АнапаПожарПроисшествияСветлана МасловаНовостиКраснодарский крайКубань
 
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