Рейтинг@Mail.ru
Пожар на Мангупе - что известно - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260830/pozhar-na-mangupe---chto-izvestno-1158935790.html
Пожар на Мангупе - что известно
Пожар на Мангупе - что известно - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Пожар на Мангупе - что известно
Пожар начался в горах Бахчисарайского района в воскресенье днем. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике Крым, на месте работают... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T14:09
2026-08-30T15:13
бахчисарайский район
мангуп
пожар
севастополь
гу мчс рф по республике крым
крым
происшествия
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0c/1134883120_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5825b2eff7b78695c628c4b0012bd8ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Пожар начался в горах Бахчисарайского района в воскресенье днем. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике Крым, на месте работают спасатели.Силы и средства крымского главка МЧ России находятся в готовности к реагированию. Ситуация контролируется, добавили в чрезвычайном ведомстве.Также в Крыму двенадцатый день продолжается тушение пожара в горнолесной зоне Ялты, сейчас огнеборцы проводят окарауливание территории, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе горит машина и здание сервиса – есть пострадавшийПожар в заповеднике Утриш в Анапе потушилиПожар в горах над Ялтой - действует три очага возгорания
https://crimea.ria.ru/20260830/na-mangupe-gorit-dva-gektara-lesa-1158936592.html
бахчисарайский район
мангуп
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0c/1134883120_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_29ada55979c902210f47436925720bea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бахчисарайский район, мангуп, пожар, севастополь, гу мчс рф по республике крым, крым, происшествия, новости крыма
Пожар на Мангупе - что известно

Пожар на Мангупе - что известно

14:09 30.08.2026 (обновлено: 15:13 30.08.2026)
 
© Главное управление МЧС России по городу СевастополюПожарная машина
Пожарная машина
© Главное управление МЧС России по городу Севастополю
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Пожар начался в горах Бахчисарайского района в воскресенье днем. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике Крым, на месте работают спасатели.
"Работает Главное Управление МЧС России по Севастополю. Силы и средства МЧС России на месте, также на месте сотрудники лесничества", – сказано в сообщении.
Силы и средства крымского главка МЧ России находятся в готовности к реагированию. Ситуация контролируется, добавили в чрезвычайном ведомстве.
Также в Крыму двенадцатый день продолжается тушение пожара в горнолесной зоне Ялты, сейчас огнеборцы проводят окарауливание территории, сообщалось ранее.
В Крыму прошли учения МЧС по тушению лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
15:05
На Мангупе горит 2,5 гектара леса
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе горит машина и здание сервиса – есть пострадавший
Пожар в заповеднике Утриш в Анапе потушили
Пожар в горах над Ялтой - действует три очага возгорания
 
Бахчисарайский районМангупПожарСевастопольГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымПроисшествияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:04Анжелина Джоли снова приехала на Украину
15:47Жертвами инцидента с паромом у Кипра стали минимум 6 человек, спасены 172 0:09
15:18В Симферополе на пожаре погиб человек
15:05На Мангупе горит 2,5 гектара леса
14:41Большой пожар в Анапе: на федеральной трассе ограничили движение
14:23В Севастополе потушили пожар в сервисном здании
14:12Пассажирский паром тонет у берегов Кипра – на борту 267 человек
14:09Пожар на Мангупе - что известно
14:03Крымский мост сейчас - очередь растет с обеих сторон
13:49Бурый уголь для Черного барона: есть ли в Крыму шахты
13:34Смертельное ДТП на "Тавриде": в аварии под Белогорском погибли трое
13:25ВСУ в День шахтера атаковали шахту в ЛНР – погибла сотрудница
13:18Движение по Крымскому мосту возобновили
13:05В Крыму объявили отбой ракетной опасности
13:03Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
12:51Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
12:46Пожар в горах Ялты – борьба с огнем идет двенадцатый день
12:44В Севастополе воздушная тревога
12:36В Крыму объявлена ракетная опасность
12:31"Инфраструктура для жизни": как строят новые ЖК в Херсонской области
Лента новостейМолния