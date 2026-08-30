https://crimea.ria.ru/20260830/pozhar-na-mangupe---chto-izvestno-1158935790.html
Пожар на Мангупе - что известно
Пожар на Мангупе - что известно - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Пожар на Мангупе - что известно
Пожар начался в горах Бахчисарайского района в воскресенье днем. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике Крым, на месте работают... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T14:09
2026-08-30T14:09
2026-08-30T15:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Пожар начался в горах Бахчисарайского района в воскресенье днем. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике Крым, на месте работают спасатели.Силы и средства крымского главка МЧ России находятся в готовности к реагированию. Ситуация контролируется, добавили в чрезвычайном ведомстве.Также в Крыму двенадцатый день продолжается тушение пожара в горнолесной зоне Ялты, сейчас огнеборцы проводят окарауливание территории, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе горит машина и здание сервиса – есть пострадавшийПожар в заповеднике Утриш в Анапе потушилиПожар в горах над Ялтой - действует три очага возгорания
https://crimea.ria.ru/20260830/na-mangupe-gorit-dva-gektara-lesa-1158936592.html
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Пожар на Мангупе - что известно
Пожар на Мангупе - что известно
14:09 30.08.2026 (обновлено: 15:13 30.08.2026)