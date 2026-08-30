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Погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму благодаря влиянию антициклона ожидается теплая и сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T00:01
2026-08-30T00:01
2026-08-30T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму благодаря влиянию антициклона ожидается теплая и сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +26...+28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +28...+30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +17 до +21ночью, а днем поднимутся до +26...+28 градусов.В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Погода в Крыму в воскресенье
В Крыму в воскресенье до +30 градусов и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму благодаря влиянию антициклона ожидается теплая и сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21, в горах +13…+15 градусов, днем +24…+29, в горах +17…+22 градуса", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +26...+28 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +28...+30.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +17 до +21ночью, а днем поднимутся до +26...+28 градусов.
В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность
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