Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260830/pogoda-v-krymu-v-voskresene-1158907856.html
Погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму благодаря влиянию антициклона ожидается теплая и сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T00:01
2026-08-30T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149251773_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_4c11fb1cb31b0f241ffef2018f8d0096.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму благодаря влиянию антициклона ожидается теплая и сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +26...+28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +28...+30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +17 до +21ночью, а днем поднимутся до +26...+28 градусов.В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260824/leto-gromko-khlopnet-dveryu-kakoy-pogodoy-v-krymu-zavershitsya-avgust-i-chego-zhdat-v-sentyabre-1158693650.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149251773_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_cd1de33639789e2298f67f4572119481.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье до +30 градусов и без осадков

00:01 30.08.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПляж в Крыму
Пляж в Крыму
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму благодаря влиянию антициклона ожидается теплая и сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21, в горах +13…+15 градусов, днем +24…+29, в горах +17…+22 градуса", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +26...+28 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +28...+30.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +17 до +21ночью, а днем поднимутся до +26...+28 градусов.
В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Надпись на пляже - РИА Новости, 1920, 24.08.2026
24 августа, 07:38
Лето громко хлопнет дверью: как в Крыму завершится август и чего ждать в сентябре
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 30 августа
21:55Атака ВСУ на Севастополь и встреча Путина и Лукашенко: главное за день
21:31Где заправиться в Севастополе в воскресенье
21:10Высадка с умом: в Крыму необходимо восстановление лесов после пожаров
20:55В Севастополе виноград собирают вручную
20:3985 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
20:24Вина будут великолепные: виноградари Крыма готовятся к сбору урожая
20:02Крымский мост: оперативная ситуация 29 августа вечером
19:43ВС РФ снова ударили по Киеву и Николаеву: разбиты электроподстанция и судоверфь
19:37Большую Ялту утром 30 августа полностью обесточат
19:28Пешком и с удовольствием: спрос на горный туризм вырос в Крыму
19:10Мошенники перед 1 сентября обманывают семьи с детьми – схемы
18:55Как выбрать и сохранить школьный букет – советы Роспотребнадзора
18:37В России детей и подростков атакуют мошенники
18:22В России появится новый стандарт обучения для младших классов
18:10Жить в доме: какая поддержка ИЖС необходима рынку жилья в Крыму
17:56Севастопольские предприниматели могут получить до трех миллионов на турпроекты
17:37В Подмосковье горят склады механического завода – огонь охватил 1400 "квадратов"
17:21В Бахчисарайском районе Крыма разгорелся пожар на 40 гектарах
Лента новостейМолния