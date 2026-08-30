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Пассажирский паром тонет у берегов Кипра – на борту 267 человек

Пассажирский паром тонет у берегов Кипра – на борту 267 человек - РИА Новости Крым, 30.08.2026

Пассажирский паром тонет у берегов Кипра – на борту 267 человек

Пассажирский паром типа катамаран с 259 пассажирами и восемью членами экипажа на борту начал тонуть у побережья Турецкой республики Северного Кипра. Об этом... РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T14:12

2026-08-30T14:12

2026-08-30T14:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Пассажирский паром типа катамаран с 259 пассажирами и восемью членами экипажа на борту начал тонуть у побережья Турецкой республики Северного Кипра. Об этом пишет сообщает Kibros postasi.По данным Министра общественных работ и транспорта Турции Эрхана Ариклы начал набирать воду в 4 милях от берега. О причинах происшествия пока не сообщается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Румынии после удара загорелось и затонуло коммерческое судноТеплоход Росатома затонул в Черном море после удара ВСУСухогруз Seamark тонет в порту Новороссийска – что с экипажем

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2026

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происшествия, в мире, новости, судоходство