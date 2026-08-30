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Пассажирский паром тонет у берегов Кипра – на борту 267 человек - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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Пассажирский паром тонет у берегов Кипра – на борту 267 человек
Пассажирский паром тонет у берегов Кипра – на борту 267 человек - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Пассажирский паром тонет у берегов Кипра – на борту 267 человек
Пассажирский паром типа катамаран с 259 пассажирами и восемью членами экипажа на борту начал тонуть у побережья Турецкой республики Северного Кипра. Об этом... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T14:12
2026-08-30T14:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Пассажирский паром типа катамаран с 259 пассажирами и восемью членами экипажа на борту начал тонуть у побережья Турецкой республики Северного Кипра. Об этом пишет сообщает Kibros postasi.По данным Министра общественных работ и транспорта Турции Эрхана Ариклы начал набирать воду в 4 милях от берега. О причинах происшествия пока не сообщается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Румынии после удара загорелось и затонуло коммерческое судноТеплоход Росатома затонул в Черном море после удара ВСУСухогруз Seamark тонет в порту Новороссийска – что с экипажем
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РИА Новости Крым
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60
происшествия, в мире, новости, судоходство
Пассажирский паром тонет у берегов Кипра – на борту 267 человек

Пассажирский паром с 259 пассажирами тонет у берегов Северного Кипра – СМИ

14:12 30.08.2026
 
© Администрация города Феодосии Республики КрымПляж в Феодосии
Пляж в Феодосии
© Администрация города Феодосии Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Пассажирский паром типа катамаран с 259 пассажирами и восемью членами экипажа на борту начал тонуть у побережья Турецкой республики Северного Кипра. Об этом пишет сообщает Kibros postasi.
"Пассажирское судно компании Filo Denizcilik перевернулось у берегов Гирне по неизвестной причине. По имеющимся данным, на борту находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа. В районе происшествия работают поисково-спасательные группы береговой охраны", – сказано в сообщении.
По данным Министра общественных работ и транспорта Турции Эрхана Ариклы начал набирать воду в 4 милях от берега. О причинах происшествия пока не сообщается.
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