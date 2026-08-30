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Оzon в Белгороде атакован ВСУ - есть пострадавшие

Оzon в Белгороде атакован ВСУ - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 30.08.2026

Оzon в Белгороде атакован ВСУ - есть пострадавшие

ВСУ атаковали Оzon в Белгороде, об этом говорится в соцсетях компании. РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T19:28

2026-08-30T19:28

2026-08-30T19:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Оzon в Белгороде, об этом говорится в соцсетях компании.И добавили, что на объекте начался пожар, он локализован. На месте продолжают работать экстренные службы.24 августа в трех регионах России были атакованы склады Ozon, при этом пострадали люди. Речь идет о Республике Адыгея, Ставропольском крае и Республике Дагестан, сообщалось ранее. До этого склад Ozon загорелся после атаки БПЛА на Оренбург – в данном случае обошлось без пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Ozon отключил постоплату заказов в десятках регионов РоссииЛогистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен после атаки ВСУМинэк России готовит меры поддержки селлеров Wildberries

белгород

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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