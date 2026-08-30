https://crimea.ria.ru/20260830/ozon-v-belgorode-atakovan-vsu---est-postradavshie-1158939803.html
Оzon в Белгороде атакован ВСУ - есть пострадавшие
Оzon в Белгороде атакован ВСУ - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Оzon в Белгороде атакован ВСУ - есть пострадавшие
ВСУ атаковали Оzon в Белгороде, об этом говорится в соцсетях компании. РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T19:28
2026-08-30T19:28
2026-08-30T19:42
ozon
атаки всу
белгород
атака всу на белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_4f2e6363a7c98165dfbd6763581de9bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Оzon в Белгороде, об этом говорится в соцсетях компании.И добавили, что на объекте начался пожар, он локализован. На месте продолжают работать экстренные службы.24 августа в трех регионах России были атакованы склады Ozon, при этом пострадали люди. Речь идет о Республике Адыгея, Ставропольском крае и Республике Дагестан, сообщалось ранее. До этого склад Ozon загорелся после атаки БПЛА на Оренбург – в данном случае обошлось без пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Ozon отключил постоплату заказов в десятках регионов РоссииЛогистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен после атаки ВСУМинэк России готовит меры поддержки селлеров Wildberries
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_04fa6252005bdbc51b06f378edf102b5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ozon, атаки всу, белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, новости
Оzon в Белгороде атакован ВСУ - есть пострадавшие
Сортировочный центр и хабдоставки Оzon в Белгороде атакован ВСУ - есть пострадавшие
19:28 30.08.2026 (обновлено: 19:42 30.08.2026)