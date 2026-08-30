Рейтинг@Mail.ru
Оzon в Белгороде атакован ВСУ - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260830/ozon-v-belgorode-atakovan-vsu---est-postradavshie-1158939803.html
Оzon в Белгороде атакован ВСУ - есть пострадавшие
Оzon в Белгороде атакован ВСУ - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Оzon в Белгороде атакован ВСУ - есть пострадавшие
ВСУ атаковали Оzon в Белгороде, об этом говорится в соцсетях компании. РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T19:28
2026-08-30T19:42
ozon
атаки всу
белгород
атака всу на белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_4f2e6363a7c98165dfbd6763581de9bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Оzon в Белгороде, об этом говорится в соцсетях компании.И добавили, что на объекте начался пожар, он локализован. На месте продолжают работать экстренные службы.24 августа в трех регионах России были атакованы склады Ozon, при этом пострадали люди. Речь идет о Республике Адыгея, Ставропольском крае и Республике Дагестан, сообщалось ранее. До этого склад Ozon загорелся после атаки БПЛА на Оренбург – в данном случае обошлось без пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Ozon отключил постоплату заказов в десятках регионов РоссииЛогистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен после атаки ВСУМинэк России готовит меры поддержки селлеров Wildberries
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_04fa6252005bdbc51b06f378edf102b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ozon, атаки всу, белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, новости
Оzon в Белгороде атакован ВСУ - есть пострадавшие

Сортировочный центр и хабдоставки Оzon в Белгороде атакован ВСУ - есть пострадавшие

19:28 30.08.2026 (обновлено: 19:42 30.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Оzon в Белгороде, об этом говорится в соцсетях компании.

"Под атаку попали сортировочный центр и хаб доставки Оzon в Белгороде, работники были эвакуированы, есть пострадавшие", - сообщили в компании.

И добавили, что на объекте начался пожар, он локализован. На месте продолжают работать экстренные службы.
24 августа в трех регионах России были атакованы склады Ozon, при этом пострадали люди. Речь идет о Республике Адыгея, Ставропольском крае и Республике Дагестан, сообщалось ранее. До этого склад Ozon загорелся после атаки БПЛА на Оренбург – в данном случае обошлось без пострадавших.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ozon отключил постоплату заказов в десятках регионов России
Логистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен после атаки ВСУ
Минэк России готовит меры поддержки селлеров Wildberries
 
OzonАтаки ВСУБелгородАтака ВСУ на БелгородБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:04Новый порядок аннулирования водительских прав в РФ: эксперт оценил риски
19:28Оzon в Белгороде атакован ВСУ - есть пострадавшие
19:19В Кремле рассказали о возможности саммита Путина, Трампа и Зеленского
19:14Число жертв трагедии с паромом у Кипра возросло 0:24
19:11В России примут закон о мастер-планах городов
18:56Демография и развитие земель: государство готовит новые меры поддержки ИЖС
18:39Директор ЦРУ в Москве и наводнение в Непале: топ новостей недели
18:21Горит сухая трава: пожары в Крыму угрожают населенным пунктам
18:18Крым на неделе ждет "бархатная" погода
17:58ВС РФ поразили транспортно-логистический центр "Пирогово" в Киевской области
17:51Российские спортсмены стали чемпионами мира по гребле на байдарках
17:32Большой пожар в Анапе: в городе развернули оперштаб и ждут авиацию
17:03Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру воскресенья
16:45Турцию трясет – в регионе произошла серия землетрясений
16:31Стрельба в столице штата Нью-Джерси: 2 человека погибли и 9 ранены
16:04Анжелина Джоли снова приехала на Украину
15:47Жертвами инцидента с паромом у Кипра стали минимум 6 человек, спасены 172 0:09
15:18В Симферополе на пожаре погиб человек
15:05На Мангупе горит 2,5 гектара леса
14:41Большой пожар в Анапе: на федеральной трассе ограничили движение
Лента новостейМолния