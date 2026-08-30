https://crimea.ria.ru/20260830/novyy-poryadok-annulirovaniya-voditelskikh-prav-v-rf-ekspert-otsenil-riski-1158789223.html

Новый порядок аннулирования водительских прав в РФ: эксперт оценил риски

Новый порядок аннулирования водительских прав в РФ: эксперт оценил риски - РИА Новости Крым, 30.08.2026

Новый порядок аннулирования водительских прав в РФ: эксперт оценил риски

Новый закон, которым вводится жесткий порядок аннулирования водительских прав в связи наличием у водителя ряда подтвержденных серьезных заболеваний, является... РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T20:04

2026-08-30T20:04

2026-08-30T20:04

водительские права

водители

мнения

ян хайцеэр

здоровье

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143436963_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5f1a2a92d716a2067d7772a57ac3c5b2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Новый закон, которым вводится жесткий порядок аннулирования водительских прав в связи наличием у водителя ряда подтвержденных серьезных заболеваний, является правильным и обещает сделать ситуацию на дорогах России более безопасной. Об этом эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер, отметив, что даже с учетом рисков возможных ошибок от документа будет больше пользы, чем вреда.С 1 марта 2027 года, согласно ранее принятому закону, начнет действовать новый порядок аннулирования водительских удостоверений. Автоматически их будут лишать при выявлении у водителя медицинских противопоказаний к управлению транспортом, включая тяжелые психические расстройства. Сделать это позволит "бесшовный" механизм: данные о диагнозах из базы Минздрава будут напрямую передавать в информационные базы ГИБДД.По словам Хайцера, в большей степени новый закон правильный, поскольку категорически решает вопрос с теми водителями, которые получили диагноз, не совместимый с возможностью управления автомобилем, а значит, являются потенциально опасными участниками дорожного движения.При всей очевидной необходимости такого закона появляются и риски, врачебные ошибки в том числе, добавил он."Диагнозы пока очень точные, понятные, но риск есть... Однако предостережение, которое дает этот закон, наверное, превосходит те риски и те ошибки, которые могут произойти. Поэтому при всем неоднозначном восприятии все-таки пользы больше, нежели вреда", – считает Хайцер.Он подчеркнул, что первичное установление – это еще не окончательное решение: права отзываются на срок до трех месяцев."То есть три месяца есть у человека для того, чтобы либо не подтвердить этот диагноз, потому что возможны и ошибки, либо этот диагноз останется, и тогда права не будут возвращены", – уточнил Хайцер.Он не исключил, что в случае если диагноз все же подтвердился, определенные угрозы могут исходить от "нечистоплотных людей", желающих обойти закон. Так, некоторые водители могут пытаться подделывать документы с заключением врачей, чтобы не лишаться права управлять автомобилем, но с учетом того, что справки теперь электронные, сделать это будет уже весьма сложно, добавил Хайцер."Если раньше мы могли в ГАИ прийти с простой справкой от непонятной организации, то сегодня эта справка в единой базе данных, заверяется государственными органами, и отчасти такая возможность нивелируется. Возможно, будут какие-то еще способы... Но в любом случае появление электронной справки – это определенная защита от нечистоплотных людей", – сказал он.Что касается безопасности общей для разных ведомств базы данных, то и здесь предусмотрена защита от утечки информации и ее подделки, отметил Хайцер."По какой причине появился запрет и как его снять – здесь человек общается непосредственно с органами здравоохранения и решает свои проблемы со здоровьем, можно их решить или нет. В базе же данных ГАИ попадает сам по себе запрет и более ничего. Диагноз не может попасть в эту еще одну создающуюся базу", – сказал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водителей пока не будут штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО В Крыму изменили условия получения компенсации за поврежденные при атаке ВСУ авто В Крыму осужден директор автошколы за подделку документов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

водительские права, водители, мнения, ян хайцеэр, здоровье