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Новости Крыма и Севастополя на утро 30 августа - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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Новости Крыма и Севастополя на утро 30 августа
Новости Крыма и Севастополя на утро 30 августа - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 30 августа
В Крыму утром воскресенья, с 6.08 до 6.40 30 августа, действовала беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, вражеских атак не было, сигнал... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T07:33
2026-08-30T07:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В Крыму утром воскресенья, с 6.08 до 6.40 30 августа, действовала беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, вражеских атак не было, сигнал воздушной тревоги не включали.Движение по Крымскому мосту в течение ночи и на утро воскресенья идет в штатном режиме. Очередей с обеих сторон млстового перехода нет.В Бахчисарайскои районе Крыма ночью продолжалось тушение крупного возгорания сухой растительности на площади 40 га, к 6 часам утра пожар был полностью ликвидирован.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, общество, новости
Новости Крыма и Севастополя на утро 30 августа

Новости Крыма и Севастополя на утро 30 августа

07:33 30.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму.
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В Крыму утром воскресенья, с 6.08 до 6.40 30 августа, действовала беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, вражеских атак не было, сигнал воздушной тревоги не включали.
Движение по Крымскому мосту в течение ночи и на утро воскресенья идет в штатном режиме. Очередей с обеих сторон млстового перехода нет.
В Бахчисарайскои районе Крыма ночью продолжалось тушение крупного возгорания сухой растительности на площади 40 га, к 6 часам утра пожар был полностью ликвидирован.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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Заголовок открываемого материала
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08:32Непонятый и непонятный Горбачев
08:05Россия ответит на решение Финляндии о размещении ядерного оружия - МИД
07:48Наводнения в Непале - число погибших возросло до 734
07:33Новости Крыма и Севастополя на утро 30 августа
07:24Крупный пожар в Бахчисарайском районе Крыма потушен
07:07Шла на теракты с собственными детьми: кого и почему в Крыму удается вербовать Украине
07:01Крымский мост сейчас - обстановка утром 30 августа
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 30 августа
21:55Атака ВСУ на Севастополь и встреча Путина и Лукашенко: главное за день
21:31Где заправиться в Севастополе в воскресенье
21:10Высадка с умом: в Крыму необходимо восстановление лесов после пожаров
20:55В Севастополе виноград собирают вручную
20:3985 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
20:24Вина будут великолепные: виноградари Крыма готовятся к сбору урожая
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19:37Большую Ялту утром 30 августа полностью обесточат
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