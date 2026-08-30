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Новости Крыма и Севастополя на утро 30 августа

Новости Крыма и Севастополя на утро 30 августа - РИА Новости Крым, 30.08.2026

Новости Крыма и Севастополя на утро 30 августа

В Крыму утром воскресенья, с 6.08 до 6.40 30 августа, действовала беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, вражеских атак не было, сигнал... РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T07:33

2026-08-30T07:33

2026-08-30T07:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В Крыму утром воскресенья, с 6.08 до 6.40 30 августа, действовала беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, вражеских атак не было, сигнал воздушной тревоги не включали.Движение по Крымскому мосту в течение ночи и на утро воскресенья идет в штатном режиме. Очередей с обеих сторон млстового перехода нет.В Бахчисарайскои районе Крыма ночью продолжалось тушение крупного возгорания сухой растительности на площади 40 га, к 6 часам утра пожар был полностью ликвидирован.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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