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Новости Крыма и Севастополя на утро 30 августа
Новости Крыма и Севастополя на утро 30 августа - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 30 августа
В Крыму утром воскресенья, с 6.08 до 6.40 30 августа, действовала беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, вражеских атак не было, сигнал... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T07:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В Крыму утром воскресенья, с 6.08 до 6.40 30 августа, действовала беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, вражеских атак не было, сигнал воздушной тревоги не включали.Движение по Крымскому мосту в течение ночи и на утро воскресенья идет в штатном режиме. Очередей с обеих сторон млстового перехода нет.В Бахчисарайскои районе Крыма ночью продолжалось тушение крупного возгорания сухой растительности на площади 40 га, к 6 часам утра пожар был полностью ликвидирован.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, общество, новости
Новости Крыма и Севастополя на утро 30 августа
Новости Крыма и Севастополя на утро 30 августа