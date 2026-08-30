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Ночные удары по Украине: в Киеве разбиты военные склады

Ночные удары по Украине: в Киеве разбиты военные склады - РИА Новости Крым, 30.08.2026

Ночные удары по Украине: в Киеве разбиты военные склады

Ударами по Украине в ночь на воскресенье поражены склады в двух районах Киева, также поражена инфраструктура в других регионах страны. Об этом сообщают местные... РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T09:49

2026-08-30T09:49

2026-08-30T09:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Ударами по Украине в ночь на воскресенье поражены склады в двух районах Киева, также поражена инфраструктура в других регионах страны. Об этом сообщают местные власти.Как сообщили в военной администрации украинской столицы, около полуночи склад загорелся в Подольском районе Киева, еще один поврежден в Голосеевском районе.Далее в течение ночи в разных районах Киева также гремели взрывы на фоне воздушной тревоги. После серии ночных ударов по городу бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала, назвал происходящее катастрофой.Серия взрывов также произошла ночью Днепропетровской области, местные жители распространили в соцсетях кадры сильного пожара в Павлограде. Кроме того, удары наносились по Харькову и подконтрольной Киеву части Запорожья.ВС РФ продолжают ежедневно наносить удары по инфраструктуре Украины, связанной с ВСУ. В ночь на субботу российские военные также били по Киеву, а также Николаеву и Измаилу, сообщали ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ снова ударили по Киеву и Николаеву: разбиты электроподстанция и судоверфьПо Украине нанесли 12 групповых ударов за неделюВС РФ поразили производство химвеществ для ракет "Фламинго"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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