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Ночные удары по Украине: в Киеве разбиты военные склады
Ночные удары по Украине: в Киеве разбиты военные склады - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Ночные удары по Украине: в Киеве разбиты военные склады
Ударами по Украине в ночь на воскресенье поражены склады в двух районах Киева, также поражена инфраструктура в других регионах страны. Об этом сообщают местные... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T09:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Ударами по Украине в ночь на воскресенье поражены склады в двух районах Киева, также поражена инфраструктура в других регионах страны. Об этом сообщают местные власти.Как сообщили в военной администрации украинской столицы, около полуночи склад загорелся в Подольском районе Киева, еще один поврежден в Голосеевском районе.Далее в течение ночи в разных районах Киева также гремели взрывы на фоне воздушной тревоги. После серии ночных ударов по городу бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала, назвал происходящее катастрофой.Серия взрывов также произошла ночью Днепропетровской области, местные жители распространили в соцсетях кадры сильного пожара в Павлограде. Кроме того, удары наносились по Харькову и подконтрольной Киеву части Запорожья.ВС РФ продолжают ежедневно наносить удары по инфраструктуре Украины, связанной с ВСУ. В ночь на субботу российские военные также били по Киеву, а также Николаеву и Измаилу, сообщали ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ снова ударили по Киеву и Николаеву: разбиты электроподстанция и судоверфьПо Украине нанесли 12 групповых ударов за неделюВС РФ поразили производство химвеществ для ракет "Фламинго"
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украина, новости, удары по украине, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Ночные удары по Украине: в Киеве разбиты военные склады
Ударами по Украине в ночь на 30 августа поражены склады в Киеве
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Ударами по Украине в ночь на воскресенье поражены склады в двух районах Киева, также поражена инфраструктура в других регионах страны. Об этом сообщают местные власти.
Как сообщили в военной администрации украинской столицы, около полуночи склад загорелся в Подольском районе Киева, еще один поврежден в Голосеевском районе.
"В Подольском районе зафиксировано возгорание складского помещения", — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Далее в течение ночи в разных районах Киева также гремели взрывы на фоне воздушной тревоги. После серии ночных ударов по городу бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала, назвал происходящее катастрофой.
"Это просто катастрофа не только для ВСУ, но и для самого Зеленского. Он тут трубил на всю Европу о якобы победах наших, а, по сути, мы носа поднять не можем из-за ударов. Это настоящий кошмар, которому нет конца, и Украина пока ничего не может с этим сделать", — цитирует Соскина РИА Новости.
Серия взрывов также произошла ночью Днепропетровской области, местные жители распространили в соцсетях кадры сильного пожара в Павлограде. Кроме того, удары наносились по Харькову и подконтрольной Киеву части Запорожья.
ВС РФ продолжают ежедневно наносить удары по инфраструктуре Украины, связанной с ВСУ. В ночь на субботу
российские военные также били по Киеву, а также Николаеву и Измаилу, сообщали ранее в Минобороны РФ.
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