https://crimea.ria.ru/20260830/navodneniya-v-nepale---chislo-pogibshikh-vozroslo-do-734-1158929185.html

Наводнения в Непале - число погибших возросло до 734

Наводнения в Непале - число погибших возросло до 734 - РИА Новости Крым, 30.08.2026

Наводнения в Непале - число погибших возросло до 734

Число погибших в результате наводнения в Непале возросло до 734, передает агентство Рейтер со ссылкой на национальное управление по снижению риска стихийных... РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T07:48

2026-08-30T07:48

2026-08-30T07:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Число погибших в результате наводнения в Непале возросло до 734, передает агентство Рейтер со ссылкой на национальное управление по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий.Ранее агентство Франс Пресс передавало, что в результате наводнения в Непале погибли 675 человек.Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Более 2 тысяч человек числятся пропавшими без вести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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непал

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2026

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непал, наводнение, в мире, происшествия, новости