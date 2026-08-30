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Наводнения в Непале - число погибших возросло до 734 - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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Наводнения в Непале - число погибших возросло до 734
Наводнения в Непале - число погибших возросло до 734 - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Наводнения в Непале - число погибших возросло до 734
Число погибших в результате наводнения в Непале возросло до 734, передает агентство Рейтер со ссылкой на национальное управление по снижению риска стихийных... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T07:48
2026-08-30T07:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Число погибших в результате наводнения в Непале возросло до 734, передает агентство Рейтер со ссылкой на национальное управление по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий.Ранее агентство Франс Пресс передавало, что в результате наводнения в Непале погибли 675 человек.Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Более 2 тысяч человек числятся пропавшими без вести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260826/strashnye-tsifry-chislo-pogibshikh-iz-za-navodneniya-v-nepale-udvoilos-1158836688.html
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непал, наводнение, в мире, происшествия, новости
Наводнения в Непале - число погибших возросло до 734

Число погибших в результате наводнения в Непале возросло до 734

07:48 30.08.2026
 
© Скриншот с видео очевидцаНаводнение в Непале
Наводнение в Непале
© Скриншот с видео очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Число погибших в результате наводнения в Непале возросло до 734, передает агентство Рейтер со ссылкой на национальное управление по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что в результате наводнения в Непале погибли 675 человек.
"По меньшей мере 734 человека погибли в Непале в результате внезапного разрушительного наводнения", - говорится в сообщении агентства.
Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Более 2 тысяч человек числятся пропавшими без вести.
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