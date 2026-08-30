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На Мангупе горит 2,5 гектара леса

На Мангупе горит 2,5 гектара леса - РИА Новости Крым, 30.08.2026

На Мангупе горит 2,5 гектара леса

В районе Мангупа горит 2,5 гектара леса, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T15:05

2026-08-30T15:05

2026-08-30T15:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В районе Мангупа горит 2,5 гектара леса, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.Пожар начался в горах Бахчисарайского района в воскресенье днем, на первом этапе к тушению привлекались силы Севастопольского главка МЧС и сотрудники лесничеств.К месту пожара прибыли начальник Первого пожарно-спасательного отряда, силы и средства Седьмой пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Крыму, добавили в пресс-службе. Ситуацию в ведомстве назвали контролируемой."Работает 61 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек и 7 единиц техники", - заключили в ведомстве.Также в Крыму двенадцатый день продолжается тушение пожара в горнолесной зоне Ялты, сейчас огнеборцы проводят окарауливание территории, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большой пожар в Анапе: на федеральной трассе ограничили движениеПожар в заповеднике Утриш в Анапе потушилиПожар в горах над Ялтой - действует три очага возгорания

https://crimea.ria.ru/20260830/pozhar-na-mangupe---chto-izvestno-1158935790.html

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2026

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