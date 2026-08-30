На Мангупе горит 2,5 гектара леса
В горах Бахчисарайского района горит 2,5 гектара леса – МЧС
15:05 30.08.2026 (обновлено: 15:45 30.08.2026)
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоВ Крыму прошли учения МЧС по тушению лесных пожаров
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В районе Мангупа горит 2,5 гектара леса, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.
Пожар начался в горах Бахчисарайского района в воскресенье днем, на первом этапе к тушению привлекались силы Севастопольского главка МЧС и сотрудники лесничеств.
"Площадь пожара 2,5 гектара, это территория Терновского лесничества, принадлежность г. Севастополь. От ГУ МЧС России по городу Севастополю сил и средств нет, работает Лесхоз и силы ГУ МЧС России по Республике Крым. Наши силы и средства направлены для недопущения распространения огня", - проинформировали в чрезвычайном ведомстве.
К месту пожара прибыли начальник Первого пожарно-спасательного отряда, силы и средства Седьмой пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Крыму, добавили в пресс-службе. Ситуацию в ведомстве назвали контролируемой.
"Работает 61 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек и 7 единиц техники", - заключили в ведомстве.
Также в Крыму двенадцатый день продолжается тушение пожара в горнолесной зоне Ялты, сейчас огнеборцы проводят окарауливание территории, сообщалось ранее.
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