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Лучший друг Донбасса: Пушилин напомнил о роли Кобзона в помощи людям - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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Лучший друг Донбасса: Пушилин напомнил о роли Кобзона в помощи людям
Лучший друг Донбасса: Пушилин напомнил о роли Кобзона в помощи людям - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Лучший друг Донбасса: Пушилин напомнил о роли Кобзона в помощи людям
Иосиф Кобзон воспринимал происходящее в Донбассе как личную боль и резко осуждал украинскую власть, развязавшую войну, а его концерты позволяли жителям Донбасса РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T10:28
2026-08-30T10:28
донецкая народная республика (днр)
культура
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искусство
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денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Иосиф Кобзон воспринимал происходящее в Донбассе как личную боль и резко осуждал украинскую власть, развязавшую войну, а его концерты позволяли жителям Донбасса забыть о трудностях. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в восьмую годовщину со дня ухода из жизни народного артиста.Он напомнил, как концертах в Донецком театре оперы и балета во время концертов Кобзона в зале не оставалось ни одного свободного места и подчеркнул, что жители всегда встречали своего земляка с особым трепетом, поскольку его выступления заставляли забыть о трудностях, оставляя в сердцах лишь надежду на светлое будущее."Иосиф Кобзон воспринимал происходящее в Донбассе как личную боль. Он резко осуждал украинскую власть, развязавшую войну, и никогда не отрекался от земли, где родился, и от людей, среди которых вырос. Еще при жизни ему присвоили звание Героя ДНР, Народного артиста и почетного гражданина ДНР. Республика успела выразить маэстро свою любовь и благодарность, а он – увидеть, насколько дорог землякам. Для нас Иосиф Давыдович навсегда останется лучшим другом", – заяви глава ДНР.Советский и российский певец, народный артист СССР, политик, общественный деятель Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года. Кобзона знали и любили миллионы, он знаком многим поколениям. Важное место в жизни и творчестве народного артиста занимал Крым – он часто бывал на полуострове и до воссоединения с Россией, и после. Во время событий Крымской весны Кобзон поддержал крымчан — приехал с выступлениями, много говорил о важности происходящего.Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области Украинской ССР. В 1940 году семья будущего артиста переехала во Львов. С началом Великой Отечественной войны отец ушел на фронт, а мать с детьми и бабушкой была в эвакуации в город Янгиюль (Узбекистан). После окончания войны мать с детьми вернулись на Украину, где Иосиф пошел в школу в городе Краматорск Донецкой области. В 1991 году певцу присвоили звание "Народный артист Украины", от которого певец отказался в 2014.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неоднократно тут бывал: что Кобзон говорил о КрымеИосиф Кобзон хранит карту 1804 года, где Россия и Крым – одно целоеИосиф Кобзон. Биография
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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донецкая народная республика (днр), культура, визит китайских блогеров в донбасс и крым, ссср, музыка, искусство , память, денис пушилин
Лучший друг Донбасса: Пушилин напомнил о роли Кобзона в помощи людям

Кобзон воспринимал происходящее в Донбассе как личную боль – Пушилин

10:28 30.08.2026
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПевец Иосиф Кобзон
Певец Иосиф Кобзон - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Иосиф Кобзон воспринимал происходящее в Донбассе как личную боль и резко осуждал украинскую власть, развязавшую войну, а его концерты позволяли жителям Донбасса забыть о трудностях. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в восьмую годовщину со дня ухода из жизни народного артиста.

"Сегодня мы вспоминаем Иосифа Кобзона. Человека, который никогда не забывал о Донбассе как о своей Родине. Уроженец города Часов Яр, он возвращался сюда снова и снова — приезжал к нам, пел, помогал и поддерживал", - написал Пушилин в своем канале в МАСК.

Он напомнил, как концертах в Донецком театре оперы и балета во время концертов Кобзона в зале не оставалось ни одного свободного места и подчеркнул, что жители всегда встречали своего земляка с особым трепетом, поскольку его выступления заставляли забыть о трудностях, оставляя в сердцах лишь надежду на светлое будущее.
"Иосиф Кобзон воспринимал происходящее в Донбассе как личную боль. Он резко осуждал украинскую власть, развязавшую войну, и никогда не отрекался от земли, где родился, и от людей, среди которых вырос. Еще при жизни ему присвоили звание Героя ДНР, Народного артиста и почетного гражданина ДНР. Республика успела выразить маэстро свою любовь и благодарность, а он – увидеть, насколько дорог землякам. Для нас Иосиф Давыдович навсегда останется лучшим другом", – заяви глава ДНР.
Советский и российский певец, народный артист СССР, политик, общественный деятель Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года. Кобзона знали и любили миллионы, он знаком многим поколениям. Важное место в жизни и творчестве народного артиста занимал Крым – он часто бывал на полуострове и до воссоединения с Россией, и после. Во время событий Крымской весны Кобзон поддержал крымчан — приехал с выступлениями, много говорил о важности происходящего.
Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области Украинской ССР. В 1940 году семья будущего артиста переехала во Львов. С началом Великой Отечественной войны отец ушел на фронт, а мать с детьми и бабушкой была в эвакуации в город Янгиюль (Узбекистан). После окончания войны мать с детьми вернулись на Украину, где Иосиф пошел в школу в городе Краматорск Донецкой области. В 1991 году певцу присвоили звание "Народный артист Украины", от которого певец отказался в 2014.
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