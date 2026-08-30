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Крымский мост сейчас - очередь растет с обеих сторон
Крымский мост сейчас - очередь растет с обеих сторон - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Крымский мост сейчас - очередь растет с обеих сторон
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста днем 30 августа растет очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации об... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T14:03
2026-08-30T14:03
2026-08-30T14:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста днем 30 августа растет очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.В обед в воскресенье мост перекрывали на один час.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
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Крымский мост сейчас - очередь растет с обеих сторон
Крымский мост сейчас - в очереди 770 машин
14:03 30.08.2026 (обновлено: 14:07 30.08.2026)