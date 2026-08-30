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Крымский мост сейчас - обстановка утром 30 августа - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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Крымский мост сейчас - обстановка утром 30 августа
Крымский мост сейчас - обстановка утром 30 августа - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Крымский мост сейчас - обстановка утром 30 августа
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста утром 30 августа нет очередей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T07:01
2026-08-30T07:13
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
керченский пролив
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тамань
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста утром 30 августа нет очередей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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очереди на крымском мосту, крымский мост, керченский пролив, керчь, тамань, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас - обстановка утром 30 августа

Крымский мост сейчас - обстановка утром 30 августа

07:01 30.08.2026 (обновлено: 07:13 30.08.2026)
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста утром 30 августа нет очередей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – говорится в сообщении по состоянию на 7 утра воскресенья.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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