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Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру воскресенья
Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру воскресенья
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста вечером 30 августа есть очередь на въезде в Крым. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T17:03
2026-08-30T17:03
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста вечером 30 августа есть очередь на въезде в Крым. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.В обед в воскресенье мост перекрывали на один час.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
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РИА Новости Крым
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крымский мост, новости крыма, крым, керченский пролив, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру воскресенья

Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру воскресенья

17:03 30.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста вечером 30 августа есть очередь на въезде в Крым. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 480 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – говорится в сообщении по состоянию на 14 часов.
В обед в воскресенье мост перекрывали на один час.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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