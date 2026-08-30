Крым на неделе ждет "бархатная" погода

"На предстоящей неделе, до 4 сентября, в Крыму сохранится хорошая теплая погода. В Симферополе днем ожидается + 29 градусов, ночью + 16. В целом по региону ночью +13…+19, на южном и восточном побережье до +22 градусов, днем воздух будет прогреваться до +26…+ 30 градусов. Ветер восточной четверти (ветер, который дует с востока на запад – ред.) 6-11 метров в секунду", - рассказала начальник регионального гидрометцентра.