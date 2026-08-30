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Крым на неделе ждет "бархатная" погода
Крым на неделе ждет "бархатная" погода - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Крым на неделе ждет "бархатная" погода
В Крыму новая рабочая неделя, а вместе с ней и начало осени, порадуют крымчан и гостей полуострова теплой и сухой погодой. Об этом в комментарии РИА Новости... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T18:18
2026-08-30T18:18
2026-08-30T18:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму новая рабочая неделя, а вместе с ней и начало осени, порадуют крымчан и гостей полуострова теплой и сухой погодой. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Также Любецкая отметила, что такая "бархатная" погода – это прекрасное время для отдыха на морском побережье, ведь вода в Черном и Азовском море сейчас прогрета до + 24 градусов.Ранее в пятницу сообщалось, что специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю нашли лишь незначительные несоответствия нормам в пробах воды и почвы на побережье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия на финише лета – фотоУ берегов Крыма и Кубани не зафиксировано новых выбросов нефтепродуктовКакие кожные болезни обостряются в жару
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Крым на неделе ждет "бархатная" погода
В Крыму до пятницы сохранится умеренно-жаркая и сухая погода – Гидрометцентр