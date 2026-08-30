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Крым на неделе ждет "бархатная" погода - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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Крым на неделе ждет "бархатная" погода
Крым на неделе ждет "бархатная" погода - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Крым на неделе ждет "бархатная" погода
В Крыму новая рабочая неделя, а вместе с ней и начало осени, порадуют крымчан и гостей полуострова теплой и сухой погодой. Об этом в комментарии РИА Новости... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T18:18
2026-08-30T18:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму новая рабочая неделя, а вместе с ней и начало осени, порадуют крымчан и гостей полуострова теплой и сухой погодой. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Также Любецкая отметила, что такая "бархатная" погода – это прекрасное время для отдыха на морском побережье, ведь вода в Черном и Азовском море сейчас прогрета до + 24 градусов.Ранее в пятницу сообщалось, что специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю нашли лишь незначительные несоответствия нормам в пробах воды и почвы на побережье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия на финише лета – фотоУ берегов Крыма и Кубани не зафиксировано новых выбросов нефтепродуктовКакие кожные болезни обостряются в жару
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Крым на неделе ждет "бархатная" погода

В Крыму до пятницы сохранится умеренно-жаркая и сухая погода – Гидрометцентр

18:18 30.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовый свет
Новый свет - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму новая рабочая неделя, а вместе с ней и начало осени, порадуют крымчан и гостей полуострова теплой и сухой погодой. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"На предстоящей неделе, до 4 сентября, в Крыму сохранится хорошая теплая погода. В Симферополе днем ожидается + 29 градусов, ночью + 16. В целом по региону ночью +13…+19, на южном и восточном побережье до +22 градусов, днем воздух будет прогреваться до +26…+ 30 градусов. Ветер восточной четверти (ветер, который дует с востока на запад – ред.) 6-11 метров в секунду", - рассказала начальник регионального гидрометцентра.
Также Любецкая отметила, что такая "бархатная" погода – это прекрасное время для отдыха на морском побережье, ведь вода в Черном и Азовском море сейчас прогрета до + 24 градусов.
Ранее в пятницу сообщалось, что специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю нашли лишь незначительные несоответствия нормам в пробах воды и почвы на побережье.
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