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Крупный пожар в Бахчисарайском районе Крыма потушен

Крупный пожар в Бахчисарайском районе Крыма потушен - РИА Новости Крым, 30.08.2026

Крупный пожар в Бахчисарайском районе Крыма потушен

Крупное возгорание сухой травы вблизи села Почтовое в Бахчисарайском районе Крыма, где огонь охватил 40 гектаров, потушен. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T07:24

2026-08-30T07:24

2026-08-30T07:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Крупное возгорание сухой травы вблизи села Почтовое в Бахчисарайском районе Крыма, где огонь охватил 40 гектаров, потушен. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.Существовала угроза распространения пожара на населенный пункт и лесные насаждения – работу спасателей осложнял порывистый ветер до 15 м/с и сухая жаркая погода.С пожаром боролась группировка РСЧС численностью 50 человек и 11 единиц техники, сообщили в чрезвычайном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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