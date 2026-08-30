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Крупный пожар в Бахчисарайском районе Крыма потушен
Крупный пожар в Бахчисарайском районе Крыма потушен - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Крупный пожар в Бахчисарайском районе Крыма потушен
Крупное возгорание сухой травы вблизи села Почтовое в Бахчисарайском районе Крыма, где огонь охватил 40 гектаров, потушен. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T07:24
2026-08-30T07:24
2026-08-30T07:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Крупное возгорание сухой травы вблизи села Почтовое в Бахчисарайском районе Крыма, где огонь охватил 40 гектаров, потушен. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.Существовала угроза распространения пожара на населенный пункт и лесные насаждения – работу спасателей осложнял порывистый ветер до 15 м/с и сухая жаркая погода.С пожаром боролась группировка РСЧС численностью 50 человек и 11 единиц техники, сообщили в чрезвычайном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Крупный пожар в Бахчисарайском районе Крыма потушен
Крупный пожар в Бахчисарайском районе Крыма потушен