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Какой сегодня праздник: 30 августа - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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Какой сегодня праздник: 30 августа
Какой сегодня праздник: 30 августа - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Какой сегодня праздник: 30 августа
30 августа во всем мире вспоминают пропавших без вести и отмечают Международный день китовой акулы. Еще в этот день британец Хьюберт Сесил Бут запатентован... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T00:00
2026-08-30T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. 30 августа во всем мире вспоминают пропавших без вести и отмечают Международный день китовой акулы. Еще в этот день британец Хьюберт Сесил Бут запатентован электрический пылесос, а Фанни Каплан совершила покушение на Владимира Ленина. В последнее воскресенье августа в России отмечается День шахтера. Родились русский художник Исаак Левитан и президент Белоруссии Александр Лукашенко.Что празднуют в мире30 августа в мире отмечают День пропавших без вести, он же День жертв насильственных исчезновений. Инициатива принадлежит Латиноамериканской федерации ассоциаций родственников задержанных и исчезнувших, которая в 1983 году предложила активно бороться против тайного тюремного заключения и насильственных похищений, что в те годы часто случались во многих странах Латинской Америки.А еще сегодня Международный день китовой акулы, который призван привлечь внимание к проблеме их истребления. Китовая акула – самая крупная рыба в мировом океане: до 12 метров в длину и 21,5 тонны веса. Во время кормления рот этого гиганта может растянуться на целый метр в ширину.В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд – залог успешного развития экономики. Более полувека Россия и другие страны – ряд бывших республик СССР – отмечают День шахтера, отдавая должное самоотверженному труду славной армии горняков.Еще сегодня можно отметить День доставленных посылок, День пляжа или День вдохновения. Именины у Дмитрия, Алексея, Мирона, Павла, Ульяны, Ильи, Филиппа.Знаменательные событияВ 1829 году в Москве была заложена Триумфальная арка – символ победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. В 1936 году арку разобрали, но спустя 30 лет восстановили.В 1877 году французский изобретатель Эмиль Рейно запатентовал оптический прибор для показа движущихся рисунков – праксиноскоп. Этот аппарат считается прародителем мультипликации.В 1901 году британец Хьюберт Сесил Бут запатентовал электрический пылесос, который не сдувал пыль, а собирал ее внутрь. Устройство перевозилось лошадьми на специальной тележке, для уборки домов использовался 30-метровый шланг. Среди клиентов была сама королева Виктория.В 1918 году во время митинга рабочих на заводе Михельсона Фанни Каплан совершила покушение на Владимира Ленина. Вождь пролетариата отделался несколькими ранениями и остался жив, но покушение на него спровоцировало целую волну убийств по всей России.В 1943 году 130-я стрелковая дивизия под командованием Константина Сычева и 416-я стрелковая дивизия под командования Дмитрия Сызранова освободили от фашистов город Таганрог, завершив таким образом освобождение Ростовской области.Кто родилсяВ 1797 году родилась знаменитая английская писательница Мэри Шелли – автор, подаривший миру готический роман "Франкенштейн или Современный Прометей".В 1860 году родился русский художник Исаак Левитан, который учился у Василия Перова, Алексея Саврасова и Василия Поленова. Самые известные картины Левитана – "Золотая осень", "Березовая роща", "У омута", "Вечерний звон", "Над вечным покоем" и другие. Большая коллекция хранится в Третьяковской галерее.В 1871 году родился британский физик Эрнест Резерфорд. Считается отцом-основателем ядерной физики. В 1908 году стал лауреатом Нобелевской премии по химии. Создал планетарную модель атома.В 1934 году родился известный советский актер Анатолий Солоницын, заслуженный артист РСФСР. Больше 100 ролей сыграл в театре. Известен многими ролями в кино – Андрея Рублева в одноименном фильме, Дмитрия Калмыкова в "Любить человека", лорда Сент-Джона в "Принце и нищем", Сарториуса в "Солярисе", писателя в "Сталкере" и другими.Свой день рождения сегодня также празднуют актриса Кэмерон Диас, чемпионка мира в танцах на льду Марина Анисина, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 30 августа

Что отмечают в России и в мире 30 августа

00:00 30.08.2026
 
© РИА Новости . Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости . Evgeny Biyatov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. 30 августа во всем мире вспоминают пропавших без вести и отмечают Международный день китовой акулы. Еще в этот день британец Хьюберт Сесил Бут запатентован электрический пылесос, а Фанни Каплан совершила покушение на Владимира Ленина. В последнее воскресенье августа в России отмечается День шахтера. Родились русский художник Исаак Левитан и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Что празднуют в мире

30 августа в мире отмечают День пропавших без вести, он же День жертв насильственных исчезновений. Инициатива принадлежит Латиноамериканской федерации ассоциаций родственников задержанных и исчезнувших, которая в 1983 году предложила активно бороться против тайного тюремного заключения и насильственных похищений, что в те годы часто случались во многих странах Латинской Америки.
А еще сегодня Международный день китовой акулы, который призван привлечь внимание к проблеме их истребления. Китовая акула – самая крупная рыба в мировом океане: до 12 метров в длину и 21,5 тонны веса. Во время кормления рот этого гиганта может растянуться на целый метр в ширину.
В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд – залог успешного развития экономики. Более полувека Россия и другие страны – ряд бывших республик СССР – отмечают День шахтера, отдавая должное самоотверженному труду славной армии горняков.
Еще сегодня можно отметить День доставленных посылок, День пляжа или День вдохновения. Именины у Дмитрия, Алексея, Мирона, Павла, Ульяны, Ильи, Филиппа.

Знаменательные события

В 1829 году в Москве была заложена Триумфальная арка – символ победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. В 1936 году арку разобрали, но спустя 30 лет восстановили.
В 1877 году французский изобретатель Эмиль Рейно запатентовал оптический прибор для показа движущихся рисунков – праксиноскоп. Этот аппарат считается прародителем мультипликации.
В 1901 году британец Хьюберт Сесил Бут запатентовал электрический пылесос, который не сдувал пыль, а собирал ее внутрь. Устройство перевозилось лошадьми на специальной тележке, для уборки домов использовался 30-метровый шланг. Среди клиентов была сама королева Виктория.
В 1918 году во время митинга рабочих на заводе Михельсона Фанни Каплан совершила покушение на Владимира Ленина. Вождь пролетариата отделался несколькими ранениями и остался жив, но покушение на него спровоцировало целую волну убийств по всей России.
В 1943 году 130-я стрелковая дивизия под командованием Константина Сычева и 416-я стрелковая дивизия под командования Дмитрия Сызранова освободили от фашистов город Таганрог, завершив таким образом освобождение Ростовской области.

Кто родился

В 1797 году родилась знаменитая английская писательница Мэри Шелли – автор, подаривший миру готический роман "Франкенштейн или Современный Прометей".
В 1860 году родился русский художник Исаак Левитан, который учился у Василия Перова, Алексея Саврасова и Василия Поленова. Самые известные картины Левитана – "Золотая осень", "Березовая роща", "У омута", "Вечерний звон", "Над вечным покоем" и другие. Большая коллекция хранится в Третьяковской галерее.
В 1871 году родился британский физик Эрнест Резерфорд. Считается отцом-основателем ядерной физики. В 1908 году стал лауреатом Нобелевской премии по химии. Создал планетарную модель атома.
В 1934 году родился известный советский актер Анатолий Солоницын, заслуженный артист РСФСР. Больше 100 ролей сыграл в театре. Известен многими ролями в кино – Андрея Рублева в одноименном фильме, Дмитрия Калмыкова в "Любить человека", лорда Сент-Джона в "Принце и нищем", Сарториуса в "Солярисе", писателя в "Сталкере" и другими.
Свой день рождения сегодня также празднуют актриса Кэмерон Диас, чемпионка мира в танцах на льду Марина Анисина, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 30 августа
21:55Атака ВСУ на Севастополь и встреча Путина и Лукашенко: главное за день
21:31Где заправиться в Севастополе в воскресенье
21:10Высадка с умом: в Крыму необходимо восстановление лесов после пожаров
20:55В Севастополе виноград собирают вручную
20:3985 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
20:24Вина будут великолепные: виноградари Крыма готовятся к сбору урожая
20:02Крымский мост: оперативная ситуация 29 августа вечером
19:43ВС РФ снова ударили по Киеву и Николаеву: разбиты электроподстанция и судоверфь
19:37Большую Ялту утром 30 августа полностью обесточат
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