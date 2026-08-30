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Какой будет погода 1 сентября в Крыму
Какой будет погода 1 сентября в Крыму - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Какой будет погода 1 сентября в Крыму
В первый день осени в Крыму сохранится умеренно жаркая погода, будет солнечно. Приятным бонусом станет то, что северо-западный ветер ослабеет. Об этом в... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T10:15
2026-08-30T10:15
2026-08-30T10:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В первый день осени в Крыму сохранится умеренно жаркая погода, будет солнечно. Приятным бонусом станет то, что северо-западный ветер ослабеет. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что с 1 сентября детские сады республики будут работать в штатном режиме. Учебный год в школах Крыма начнется в установленные сроки. Об этом заявлял также министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе рабочей поездки в Крым.Министерство просвещения Российской Федерации подготовило к новому учебному году ряд важных обновлений в программе обучения школьников. Главная их цель – унифицировать программу обучения между субъектами РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодые учителя придут в школы Симферополя 1 сентябряКак вернуть ребенка в учебный ритм – советы РоспотребнадзораМобильные телефоны запретят в российских школах с 1 сентября
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Какой будет погода 1 сентября в Крыму
В Крыму 1 сентября северо-восточный ветер ослабеет – Гидрометцентр