https://crimea.ria.ru/20260830/kakoy-budet-pogoda-1-sentyabrya-v-krymu-1158888673.html

Какой будет погода 1 сентября в Крыму

Какой будет погода 1 сентября в Крыму - РИА Новости Крым, 30.08.2026

Какой будет погода 1 сентября в Крыму

В первый день осени в Крыму сохранится умеренно жаркая погода, будет солнечно. Приятным бонусом станет то, что северо-западный ветер ослабеет. Об этом в... РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T10:15

2026-08-30T10:15

2026-08-30T10:15

погода

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новости крыма

татьяна любецкая

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В первый день осени в Крыму сохранится умеренно жаркая погода, будет солнечно. Приятным бонусом станет то, что северо-западный ветер ослабеет. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что с 1 сентября детские сады республики будут работать в штатном режиме. Учебный год в школах Крыма начнется в установленные сроки. Об этом заявлял также министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе рабочей поездки в Крым.Министерство просвещения Российской Федерации подготовило к новому учебному году ряд важных обновлений в программе обучения школьников. Главная их цель – унифицировать программу обучения между субъектами РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодые учителя придут в школы Симферополя 1 сентябряКак вернуть ребенка в учебный ритм – советы РоспотребнадзораМобильные телефоны запретят в российских школах с 1 сентября

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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