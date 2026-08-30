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"Инфраструктура для жизни": как строят новые ЖК в Херсонской области

"Инфраструктура для жизни": как строят новые ЖК в Херсонской области - РИА Новости Крым, 30.08.2026

"Инфраструктура для жизни": как строят новые ЖК в Херсонской области

Девять жилых комплексов общей площадью 367 тысяч квадратных метров на пять тысяч квартир возводят в Херсонской области по программе "Инфраструктура для жизни"... РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T12:31

2026-08-30T12:31

2026-08-30T12:31

марат хуснуллин

владимир сальдо

херсонская область

новости

правительство россии

строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Девять жилых комплексов общей площадью 367 тысяч квадратных метров на пять тысяч квартир возводят в Херсонской области по программе "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочей встречи с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.Первостепенной задачей, по его словам, остается подготовка к зиме, сейчас выполнено 80% планового объема работ, в том числе на социальных объектах и объектах образования."На случай внештатных ситуаций важно подготовить достаточное количество генераторов, поставить топливо для котельных", – написал Хуснуллин.Он также отметил большой потенциал дальнейшего развития сельхозотрасли региона.За 2026 год в Крыму введено в эксплуатацию 245 тысяч квадратных метров жилья, сообщал ранее председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроекты в Крыму – как идут работыЖилье и дороги: что построят в Крыму в 2026 годуКомплексное развитие территорий меняет облик российских городов – Мишустин

херсонская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, владимир сальдо, херсонская область, новости, правительство россии, строительство