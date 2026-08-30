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"Инфраструктура для жизни": как строят новые ЖК в Херсонской области - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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"Инфраструктура для жизни": как строят новые ЖК в Херсонской области
"Инфраструктура для жизни": как строят новые ЖК в Херсонской области - РИА Новости Крым, 30.08.2026
"Инфраструктура для жизни": как строят новые ЖК в Херсонской области
Девять жилых комплексов общей площадью 367 тысяч квадратных метров на пять тысяч квартир возводят в Херсонской области по программе "Инфраструктура для жизни"... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T12:31
2026-08-30T12:31
марат хуснуллин
владимир сальдо
херсонская область
новости
правительство россии
строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Девять жилых комплексов общей площадью 367 тысяч квадратных метров на пять тысяч квартир возводят в Херсонской области по программе "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочей встречи с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.Первостепенной задачей, по его словам, остается подготовка к зиме, сейчас выполнено 80% планового объема работ, в том числе на социальных объектах и объектах образования."На случай внештатных ситуаций важно подготовить достаточное количество генераторов, поставить топливо для котельных", – написал Хуснуллин.Он также отметил большой потенциал дальнейшего развития сельхозотрасли региона.За 2026 год в Крыму введено в эксплуатацию 245 тысяч квадратных метров жилья, сообщал ранее председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроекты в Крыму – как идут работыЖилье и дороги: что построят в Крыму в 2026 годуКомплексное развитие территорий меняет облик российских городов – Мишустин
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марат хуснуллин, владимир сальдо, херсонская область, новости, правительство россии, строительство
"Инфраструктура для жизни": как строят новые ЖК в Херсонской области

9 новых ЖК возводят в Херсонской области по программе "Инфраструктура для жизни"

12:31 30.08.2026
 
© Канал Марата Хуснуллина в МАКСМарат Хуснуллин и Владимир Сальдо
Марат Хуснуллин и Владимир Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Девять жилых комплексов общей площадью 367 тысяч квадратных метров на пять тысяч квартир возводят в Херсонской области по программе "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочей встречи с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.
"На сегодняшний день возводятся девять жилых комплексов общей площадью 367 тысяч квадратных метров на пять тысяч квартир. Часть из них будут переданы под переселение жителей из аварийных домов", – проинформировал Хуснуллин.
Первостепенной задачей, по его словам, остается подготовка к зиме, сейчас выполнено 80% планового объема работ, в том числе на социальных объектах и объектах образования.
"На случай внештатных ситуаций важно подготовить достаточное количество генераторов, поставить топливо для котельных", – написал Хуснуллин.
Он также отметил большой потенциал дальнейшего развития сельхозотрасли региона.
За 2026 год в Крыму введено в эксплуатацию 245 тысяч квадратных метров жилья, сообщал ранее председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.
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Марат ХуснуллинВладимир СальдоХерсонская областьНовостиПравительство РоссииСтроительство
 
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