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Горят "Казаки" и "Титаны": Киев несет громадные потери - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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Горят "Казаки" и "Титаны": Киев несет громадные потери
Горят "Казаки" и "Титаны": Киев несет громадные потери - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Горят "Казаки" и "Титаны": Киев несет громадные потери
Еще 1425 боевиков Киева, а также военная техника и вооружения, в том числе западного производства уничтожены в зоне спецоперации за сутки. Об этом сказано в... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T10:58
2026-08-30T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Еще 1425 боевиков Киева, а также военная техника и вооружения, в том числе западного производства уничтожены в зоне спецоперации за сутки. Об этом сказано в воскресной сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" разбили 230 боевиков киевского режима, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили свыше 210 человек. Также уничтожены американский бронетранспортер М1117, боевая бронированная машина "Казак", канадский бронеавтомобиль Titan-S и 20 автомобилей.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 240 солдат, американский бронетранспортер Stryker, 26 автомобилей, два артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".Бойцы группы "Центр" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили до 375 боевиков, канадская боевая бронированная машина Senator, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Военнослужащие подразделений "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, который потерял до 340 военнослужащих и четыре автомобиля.Подразделения группировки войск "Днепр" разбили до 30 неонацистов ВСУ, 16 автомобилей, 122-мм гаубица Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили место подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго", объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины, цех производства боеприпасов, логистические центры, используемые ВСУ, места сборки и хранения беспилотников, комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.Средства ПВО сбили 14 управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 804 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 223 156 беспилотных летательных аппаратов, 670 зенитных ракетных комплексов, 30 755 танков и других боевых бронированных машин, 1 776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 316 орудий полевой артиллерии и минометов, 70 576 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ поразили склады с беспилотниками в КиевеНовости СВО: армия России давит ВСУ в Сумской области и на ДонбассеРоссийские бойцы подбили грузовые беспилотники ВСУ на правом берегу Днепра
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новости, новости сво, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии
Горят "Казаки" и "Титаны": Киев несет громадные потери

Минобороны: еще 1425 боевиков Киева уничтожены в зоне спецоперации за сутки

10:58 30.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении в зоне СВО.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении в зоне СВО. - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Еще 1425 боевиков Киева, а также военная техника и вооружения, в том числе западного производства уничтожены в зоне спецоперации за сутки. Об этом сказано в воскресной сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" разбили 230 боевиков киевского режима, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили свыше 210 человек. Также уничтожены американский бронетранспортер М1117, боевая бронированная машина "Казак", канадский бронеавтомобиль Titan-S и 20 автомобилей.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 240 солдат, американский бронетранспортер Stryker, 26 автомобилей, два артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".
Бойцы группы "Центр" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили до 375 боевиков, канадская боевая бронированная машина Senator, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
Военнослужащие подразделений "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, который потерял до 340 военнослужащих и четыре автомобиля.
Подразделения группировки войск "Днепр" разбили до 30 неонацистов ВСУ, 16 автомобилей, 122-мм гаубица Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразили место подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго", объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины, цех производства боеприпасов, логистические центры, используемые ВСУ, места сборки и хранения беспилотников, комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.
Средства ПВО сбили 14 управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 804 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 223 156 беспилотных летательных аппаратов, 670 зенитных ракетных комплексов, 30 755 танков и других боевых бронированных машин, 1 776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 316 орудий полевой артиллерии и минометов, 70 576 единиц специальной военной автомобильной техники.
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