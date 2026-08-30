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Горят "Казаки" и "Титаны": Киев несет громадные потери

Горят "Казаки" и "Титаны": Киев несет громадные потери - РИА Новости Крым, 30.08.2026

Горят "Казаки" и "Титаны": Киев несет громадные потери

Еще 1425 боевиков Киева, а также военная техника и вооружения, в том числе западного производства уничтожены в зоне спецоперации за сутки. Об этом сказано в... РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T10:58

2026-08-30T10:58

2026-08-30T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Еще 1425 боевиков Киева, а также военная техника и вооружения, в том числе западного производства уничтожены в зоне спецоперации за сутки. Об этом сказано в воскресной сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" разбили 230 боевиков киевского режима, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили свыше 210 человек. Также уничтожены американский бронетранспортер М1117, боевая бронированная машина "Казак", канадский бронеавтомобиль Titan-S и 20 автомобилей.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 240 солдат, американский бронетранспортер Stryker, 26 автомобилей, два артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".Бойцы группы "Центр" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили до 375 боевиков, канадская боевая бронированная машина Senator, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Военнослужащие подразделений "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, который потерял до 340 военнослужащих и четыре автомобиля.Подразделения группировки войск "Днепр" разбили до 30 неонацистов ВСУ, 16 автомобилей, 122-мм гаубица Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили место подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго", объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины, цех производства боеприпасов, логистические центры, используемые ВСУ, места сборки и хранения беспилотников, комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.Средства ПВО сбили 14 управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 804 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 223 156 беспилотных летательных аппаратов, 670 зенитных ракетных комплексов, 30 755 танков и других боевых бронированных машин, 1 776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 316 орудий полевой артиллерии и минометов, 70 576 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ поразили склады с беспилотниками в КиевеНовости СВО: армия России давит ВСУ в Сумской области и на ДонбассеРоссийские бойцы подбили грузовые беспилотники ВСУ на правом берегу Днепра

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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