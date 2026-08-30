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Горит сухая трава: пожары в Крыму угрожают населенным пунктам

Горит сухая трава: пожары в Крыму угрожают населенным пунктам - РИА Новости Крым, 30.08.2026

Горит сухая трава: пожары в Крыму угрожают населенным пунктам

Новые ландшафтные пожары произошли в воскресенье в Симферопольском районе Крыма, а также в Севастополе. Как сообщили спасатели, существовала угроза перехода... РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T18:21

2026-08-30T18:21

2026-08-30T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Новые ландшафтные пожары произошли в воскресенье в Симферопольском районе Крыма, а также в Севастополе. Как сообщили спасатели, существовала угроза перехода огня на населенные пункты.По данным Главного управления МЧС России по Крыму, возгорание сухой растительности произошло вблизи села Широкое.Пожар тушили 37 человек и 7 единиц техники. Кроме того, 30 августа еще один пожар случился вблизи садоводческого товарищества "Импульс" в Севастополе, проинформировали в МЧС города. Горела лесопосадка в районе улицы Сапунгорская.Всего на месте работали 40 человек и 9 единиц техники. В итоге перехода огня на жилые дома не допущено. Полностью пожар ликвидировали в 17:21.Пожар также начался в воскресенье в горах Бахчисарайского района. Как сообщала пресс-служба Главного управления МЧС России по республике Крым, огонь распространился на площади 2,5 га.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Пожар в горах Ялты – борьба с огнем идет двенадцатый деньВ Симферополе на пожаре погиб человекВ Севастополе потушили пожар в сервисном здании

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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