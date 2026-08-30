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Горит сухая трава: пожары в Крыму угрожают населенным пунктам
Горит сухая трава: пожары в Крыму угрожают населенным пунктам - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Горит сухая трава: пожары в Крыму угрожают населенным пунктам
Новые ландшафтные пожары произошли в воскресенье в Симферопольском районе Крыма, а также в Севастополе. Как сообщили спасатели, существовала угроза перехода... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T18:21
2026-08-30T18:21
2026-08-30T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Новые ландшафтные пожары произошли в воскресенье в Симферопольском районе Крыма, а также в Севастополе. Как сообщили спасатели, существовала угроза перехода огня на населенные пункты.По данным Главного управления МЧС России по Крыму, возгорание сухой растительности произошло вблизи села Широкое.Пожар тушили 37 человек и 7 единиц техники. Кроме того, 30 августа еще один пожар случился вблизи садоводческого товарищества "Импульс" в Севастополе, проинформировали в МЧС города. Горела лесопосадка в районе улицы Сапунгорская.Всего на месте работали 40 человек и 9 единиц техники. В итоге перехода огня на жилые дома не допущено. Полностью пожар ликвидировали в 17:21.Пожар также начался в воскресенье в горах Бахчисарайского района. Как сообщала пресс-служба Главного управления МЧС России по республике Крым, огонь распространился на площади 2,5 га.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Пожар в горах Ялты – борьба с огнем идет двенадцатый деньВ Симферополе на пожаре погиб человекВ Севастополе потушили пожар в сервисном здании
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Горит сухая трава: пожары в Крыму угрожают населенным пунктам
МЧС: в Крыму и Севастополе горела сухая трава
18:21 30.08.2026 (обновлено: 19:10 30.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Новые ландшафтные пожары произошли в воскресенье в Симферопольском районе Крыма, а также в Севастополе. Как сообщили спасатели, существовала угроза перехода огня на населенные пункты.
По данным Главного управления МЧС России по Крыму, возгорание сухой растительности произошло вблизи села Широкое.
"Существовала угроза распространения огня на населенный пункт. Работу спасателей осложняли сильный ветер и сухая жаркая погода. Благодаря слаженным действиям всех задействованных служб, распространение огня на населенный пункт не допущено. Пожар был ликвидирован на площади 23 гектара", – сказано в сообщении.
Пожар тушили 37 человек и 7 единиц техники. Кроме того, 30 августа еще один пожар случился вблизи садоводческого товарищества "Импульс" в Севастополе, проинформировали в МЧС города. Горела лесопосадка в районе улицы Сапунгорская.
"По прибытии подразделения МЧС России установили, что площадь пожара составляет 2000 квадратных метров, на тушение сразу же подали стволы. Помимо профессиональных пожарных на борьбу с огнем вышли добровольцы из числа местного населения", - проинформировали в ведомстве.
Всего на месте работали 40 человек и 9 единиц техники. В итоге перехода огня на жилые дома не допущено. Полностью пожар ликвидировали в 17:21.
Пожар также начался в воскресенье в горах Бахчисарайского района
. Как сообщала пресс-служба Главного управления МЧС России по республике Крым, огонь распространился на площади 2,5 га.
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