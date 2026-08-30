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Где в понедельник заправить автомобиль в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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Где в понедельник заправить автомобиль в Севастополе
Где в понедельник заправить автомобиль в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Где в понедельник заправить автомобиль в Севастополе
В Севастополе в свободной продаже 31 августа будет бензин марки А100 и дизель, остальные виды топлива можно приобрести по QR-кодам. Об этом проинформировал... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T21:37
2026-08-30T21:37
михаил развожаев
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новости севастополя
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топливо в крыму
дизельное топливо
газомоторное топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в свободной продаже 31 августа будет бензин марки А100 и дизель, остальные виды топлива можно приобрести по QR-кодам. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, продажа трех видов топлива – АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92 – на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит – 20 литров."ДТ, ДТ NP, АИ-100 и газ-пропан в свободной продаже — лимит до 40 литров", – добавил губернатор.Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на 4 АЗС:- Верхнесадовое- Орлиное- Таврида-1- Таврида-2Заправиться газом авто можно на 3 АЗС:- Таврида 2- Крестовского- ГончарноеВ связи с ограниченным количеством топлива продавать его по кодам будут с 9 до 16 часов. Разрешена заправка в канистры для работы домашних генераторов.Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей, и говорить о скорой перспективе их снижения на данный момент не приходится, заявлял ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минэнерго оценили ситуацию с дизельным топливом в РоссииПутин рассказал о ситуации на топливном рынке в РоссииНефтяные компании России увеличивают поставки топлива
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, крым, топливо, топливо в крыму, дизельное топливо, газомоторное топливо, qr-коды на топливо в севастополе, бензин
Где в понедельник заправить автомобиль в Севастополе

В Севастополе в свободной продаже 31 августа будет бензин А100 и ДТ – Развожаев

21:37 30.08.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в свободной продаже 31 августа будет бензин марки А100 и дизель, остальные виды топлива можно приобрести по QR-кодам. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
По его информации, продажа трех видов топлива – АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92 – на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит – 20 литров.
"ДТ, ДТ NP, АИ-100 и газ-пропан в свободной продаже — лимит до 40 литров", – добавил губернатор.
Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на 4 АЗС:
- Верхнесадовое
- Орлиное
- Таврида-1
- Таврида-2
Заправиться газом авто можно на 3 АЗС:
- Таврида 2
- Крестовского
- Гончарное
В связи с ограниченным количеством топлива продавать его по кодам будут с 9 до 16 часов. Разрешена заправка в канистры для работы домашних генераторов.
Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей, и говорить о скорой перспективе их снижения на данный момент не приходится, заявлял ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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