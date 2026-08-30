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Двое погибли и еще 12 ранены при ударе по Белгороду - среди них 7 подростков - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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Двое погибли и еще 12 ранены при ударе по Белгороду - среди них 7 подростков
Двое погибли и еще 12 ранены при ударе по Белгороду - среди них 7 подростков - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Двое погибли и еще 12 ранены при ударе по Белгороду - среди них 7 подростков
Мужчина и 16-летний подросток погибли в результате атаки ВСУ на Белгород, еще 12 человек получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T21:24
2026-08-30T21:28
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Мужчина и 16-летний подросток погибли в результате атаки ВСУ на Белгород, еще 12 человек получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.Ранее он сообщал об ударе ВСУ по Белгороду, в результате которого есть пострадавшие, а также возгорания из-за прилетов боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260830/ozon-v-belgorode-atakovan-vsu---est-postradavshie-1158939803.html
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белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Двое погибли и еще 12 ранены при ударе по Белгороду - среди них 7 подростков

Мужчина и подросток погибли, еще 12 человек получили ранения при ударе ВСУ по Белгороду

21:24 30.08.2026 (обновлено: 21:28 30.08.2026)
 
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Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Мужчина и 16-летний подросток погибли в результате атаки ВСУ на Белгород, еще 12 человек получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Ранее он сообщал об ударе ВСУ по Белгороду, в результате которого есть пострадавшие, а также возгорания из-за прилетов боеприпасов.
"На территории одного из коммерческих объектов города погибли мужчина и 16-летний подросток... Еще 12 человек получили ранения", - написал Шуваев в канале на платформе МАКС.
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МЧС - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
19:28
Оzon в Белгороде атакован ВСУ - есть пострадавшие
 
БелгородАтака ВСУ на БелгородОбстрелы Белгородской областиАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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