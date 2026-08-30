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Двое погибли и еще 12 ранены при ударе по Белгороду - среди них 7 подростков
Двое погибли и еще 12 ранены при ударе по Белгороду - среди них 7 подростков - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Двое погибли и еще 12 ранены при ударе по Белгороду - среди них 7 подростков
Мужчина и 16-летний подросток погибли в результате атаки ВСУ на Белгород, еще 12 человек получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T21:24
2026-08-30T21:24
2026-08-30T21:28
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Мужчина и 16-летний подросток погибли в результате атаки ВСУ на Белгород, еще 12 человек получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.Ранее он сообщал об ударе ВСУ по Белгороду, в результате которого есть пострадавшие, а также возгорания из-за прилетов боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Двое погибли и еще 12 ранены при ударе по Белгороду - среди них 7 подростков
Мужчина и подросток погибли, еще 12 человек получили ранения при ударе ВСУ по Белгороду
21:24 30.08.2026 (обновлено: 21:28 30.08.2026)