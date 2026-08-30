Директор ЦРУ в Москве и наводнение в Непале: топ новостей недели
Директор ЦРУ в Москве и смертельное наводнение в Непале – топ новостей недели
© Скриншот видеоНаводнение в Непале
© Скриншот видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУ на Севастополь и другие регионы России. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в Москве. Крымский ответ британскому генералу Ричарду Ширреффу на слова об "удушении" полуострова. Смертельное наводнение в Непале. Крушение коммерческого судна под флагом Доминиканы в Черном море. Масштабный пожар в горах Ялты. Продление запрета на прием детей в оздоровительных лагерях Крыма. Решение президента США Дональда Трампа о переименовании озера Онтарио.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.
Атаки ВСУ на Севастополь и другие регионы РФ
В течение всей недели украинские террористы продолжали атаковать регионы РФ, во многих случаев не обошлось без жертв среди мирного населения. В частности, били по гражданскому транспорту. Так, 26 августа ЛНР при ударе по рейсовому автобусу Лисичанск – Стаханов погибли восемь человек, еще одна девушка скончалась в больнице.
22 августа в Севастополе обломки сбитого украинского беспилотника упали на автобус. Изначально сообщалось о десяти пострадавших и двоих погибших пассажирах. 27 числа в реанимации умерли две жительницы Севастополя, пострадавшие при этом ударе. Шесть пострадавших переведены в ожоговый центр. Правительство Севастополя окажет семьям всю необходимую помощь, заверил губернатор Михаил Развожаев.
При этом Севастополь оказывался под прицелом врага в течение всей недели. Так, в ночь на 28 августа в городе один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом, ранены два человека, всех жильцов эвакуировали, поскольку дом серьезно пострадал.
Директор ЦРУ в России
25 августа стало известно, что в Россию прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Как позже сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот приезд был связан с контактами между спецслужбами двух стран. Деталей представитель Кремля не привел.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил факт переговоров с Рэтклиффом, отметив, что в подобных встречах нет ничего необычного.
Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов считает, что Рэтклифф в ходе визита в Москву мог предложить российской стороне прекратить удары по украинской инфраструктуре, которые уже приняли для киевского режима катастрофический характер.
Ответ британскому генералу
Главнокомандующий силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф на этой неделе в интервью телеканалу Channel 4 заявил, что Украине необходимо продолжать действия по "удушению" Крыма, который является "точкой притяжения", и если Украина "смогла бы сделать невозможным удержание Россией Крыма", это "по-настоящему очень ослабило бы" позицию Москвы.
Попытки отделить Крым от России ничтожны, а люди, мечтающие об этом, не понимают ситуацию на фронте и место Крыма в РФ, ответил на это председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Смертельное наводнение в Непале
Утром в среду мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши, вызвав серьезные разрушения в округе Расува в Непале. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки.
Инцидент в Черном море
Коммерческое судно PROGRESS IV под флагом Доминиканской Республики загорелось и затонуло в Черном море в экономической зоне Румынии, сообщил 28 августа портал Informat. Инцидент произошел накануне около 19:00 по московскому времени в 20 морских милях к юго-востоку от города Сфынту-Георге. Причин установит расследование. Все находившиеся на борту 12 членов экипажа спасены. Один из них получил ранения.
Пожар в Ялте
В течение всей недели в горах Ялты продолжает бушевать масштабный пожар, который вспыхнул 19 августа и распространился на площади более 50 га. С 22 августа площадь пожара не росла, однако его тушение продолжается до сих пор. К ликвидации привлечены силы РСЧС и добровольцы.
Запрет на прием детей в лагерях Крыма
На этой неделе в Крыму продлили запрет на размещение детей в лагерях, санаториях и спортивных базах до конца 2026 года. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. На тот же срок приостанавливается бронирование мест, прием и размещение детей, не зарегистрированных по месту жительства или пребывания в регионе, в крымских средствах размещения для участия в спортивных, физкультурных мероприятиях, в том числе в учебно-тренировочных сборах, а также в мероприятиях туристической направленности – слетах, фестивалях, экскурсиях и другом.
Озеро Онтарио
Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио, по центру которого проходит граница между Штатами и Канадой, в озеро Америка. Об этом американский президент заявил на церемонии подписания документа в Белом доме. Он добавил, что у США теперь "не только залив, но и озеро с таким названием".