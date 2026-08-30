Рейтинг@Mail.ru
Директор ЦРУ в Москве и наводнение в Непале: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260830/direktor-tsru-v-moskve-i-navodnenie-v-nepale-top-novostey-nedeli-1158903685.html
Директор ЦРУ в Москве и наводнение в Непале: топ новостей недели
Директор ЦРУ в Москве и наводнение в Непале: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Директор ЦРУ в Москве и наводнение в Непале: топ новостей недели
Террористические атаки ВСУ на Севастополь и другие регионы России. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в Москве. Крымский ответ британскому генералу Ричарду Ширреффу на... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T18:39
2026-08-30T18:39
топ новостей недели
в мире
новости
крым
общество
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1a/1158826276_2:0:1433:805_1920x0_80_0_0_984b6ce9530b222a705ff0bd8c179738.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУ на Севастополь и другие регионы России. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в Москве. Крымский ответ британскому генералу Ричарду Ширреффу на слова об "удушении" полуострова. Смертельное наводнение в Непале. Крушение коммерческого судна под флагом Доминиканы в Черном море. Масштабный пожар в горах Ялты. Продление запрета на прием детей в оздоровительных лагерях Крыма. Решение президента США Дональда Трампа о переименовании озера Онтарио.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Атаки ВСУ на Севастополь и другие регионы РФВ течение всей недели украинские террористы продолжали атаковать регионы РФ, во многих случаев не обошлось без жертв среди мирного населения. В частности, били по гражданскому транспорту. Так, 26 августа ЛНР при ударе по рейсовому автобусу Лисичанск – Стаханов погибли восемь человек, еще одна девушка скончалась в больнице.22 августа в Севастополе обломки сбитого украинского беспилотника упали на автобус. Изначально сообщалось о десяти пострадавших и двоих погибших пассажирах. 27 числа в реанимации умерли две жительницы Севастополя, пострадавшие при этом ударе. Шесть пострадавших переведены в ожоговый центр. Правительство Севастополя окажет семьям всю необходимую помощь, заверил губернатор Михаил Развожаев.При этом Севастополь оказывался под прицелом врага в течение всей недели. Так, в ночь на 28 августа в городе один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом, ранены два человека, всех жильцов эвакуировали, поскольку дом серьезно пострадал.Директор ЦРУ в России25 августа стало известно, что в Россию прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Как позже сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот приезд был связан с контактами между спецслужбами двух стран. Деталей представитель Кремля не привел.Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил факт переговоров с Рэтклиффом, отметив, что в подобных встречах нет ничего необычного.Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов считает, что Рэтклифф в ходе визита в Москву мог предложить российской стороне прекратить удары по украинской инфраструктуре, которые уже приняли для киевского режима катастрофический характер.Ответ британскому генералуГлавнокомандующий силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф на этой неделе в интервью телеканалу Channel 4 заявил, что Украине необходимо продолжать действия по "удушению" Крыма, который является "точкой притяжения", и если Украина "смогла бы сделать невозможным удержание Россией Крыма", это "по-настоящему очень ослабило бы" позицию Москвы.Попытки отделить Крым от России ничтожны, а люди, мечтающие об этом, не понимают ситуацию на фронте и место Крыма в РФ, ответил на это председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Смертельное наводнение в НепалеУтром в среду мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши, вызвав серьезные разрушения в округе Расува в Непале. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки. Инцидент в Черном мореКоммерческое судно PROGRESS IV под флагом Доминиканской Республики загорелось и затонуло в Черном море в экономической зоне Румынии, сообщил 28 августа портал Informat. Инцидент произошел накануне около 19:00 по московскому времени в 20 морских милях к юго-востоку от города Сфынту-Георге. Причин установит расследование. Все находившиеся на борту 12 членов экипажа спасены. Один из них получил ранения.Пожар в ЯлтеВ течение всей недели в горах Ялты продолжает бушевать масштабный пожар, который вспыхнул 19 августа и распространился на площади более 50 га. С 22 августа площадь пожара не росла, однако его тушение продолжается до сих пор. К ликвидации привлечены силы РСЧС и добровольцы.Запрет на прием детей в лагерях КрымаНа этой неделе в Крыму продлили запрет на размещение детей в лагерях, санаториях и спортивных базах до конца 2026 года. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. На тот же срок приостанавливается бронирование мест, прием и размещение детей, не зарегистрированных по месту жительства или пребывания в регионе, в крымских средствах размещения для участия в спортивных, физкультурных мероприятиях, в том числе в учебно-тренировочных сборах, а также в мероприятиях туристической направленности – слетах, фестивалях, экскурсиях и другом.Озеро ОнтариоПрезидент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио, по центру которого проходит граница между Штатами и Канадой, в озеро Америка. Об этом американский президент заявил на церемонии подписания документа в Белом доме. Он добавил, что у США теперь "не только залив, но и озеро с таким названием".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260830/pyat-pogibshikh-i-pochti-40-postradavschikh-zhutkaya-avriya-na-stavropole-1158930083.html
https://crimea.ria.ru/20260830/shla-na-terakty-s-sobstvennymi-detmi-kogo-i-pochemu-v-krymu-udaetsya-verbovat-ukraine-1158908656.html
https://crimea.ria.ru/20260830/chudo-v-nepale-iz-pod-zavalov-na-tretiy-den-posle-navodneniya-spasli-rebenka-1158930388.html
https://crimea.ria.ru/20260830/navodneniya-v-nepale---chislo-pogibshikh-vozroslo-do-734-1158929185.html
https://crimea.ria.ru/20260829/vs-rf-snova-udarili-po-kievu-i-nikolaevu-razbity-elektropodstantsiya-i-sudoverf-1158927876.html
https://crimea.ria.ru/20260830/vspomnit-vs-kak-zhili-krym-i-sevastopol-pri-gorbacheve-1124357727.html
https://crimea.ria.ru/20260830/nochnye-udary-po-ukraine-v-kieve-razbity-voennye-sklady-1158930731.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1a/1158826276_181:0:1254:805_1920x0_80_0_0_527757aefec1c330a731f59e32c0afe3.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
топ новостей недели, в мире, новости, крым, общество, россия
Директор ЦРУ в Москве и наводнение в Непале: топ новостей недели

Директор ЦРУ в Москве и смертельное наводнение в Непале – топ новостей недели

18:39 30.08.2026
 
© Скриншот видеоНаводнение в Непале
Наводнение в Непале
© Скриншот видео
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУ на Севастополь и другие регионы России. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в Москве. Крымский ответ британскому генералу Ричарду Ширреффу на слова об "удушении" полуострова. Смертельное наводнение в Непале. Крушение коммерческого судна под флагом Доминиканы в Черном море. Масштабный пожар в горах Ялты. Продление запрета на прием детей в оздоровительных лагерях Крыма. Решение президента США Дональда Трампа о переименовании озера Онтарио.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.

Атаки ВСУ на Севастополь и другие регионы РФ

В течение всей недели украинские террористы продолжали атаковать регионы РФ, во многих случаев не обошлось без жертв среди мирного населения. В частности, били по гражданскому транспорту. Так, 26 августа ЛНР при ударе по рейсовому автобусу Лисичанск – Стаханов погибли восемь человек, еще одна девушка скончалась в больнице.
22 августа в Севастополе обломки сбитого украинского беспилотника упали на автобус. Изначально сообщалось о десяти пострадавших и двоих погибших пассажирах. 27 числа в реанимации умерли две жительницы Севастополя, пострадавшие при этом ударе. Шесть пострадавших переведены в ожоговый центр. Правительство Севастополя окажет семьям всю необходимую помощь, заверил губернатор Михаил Развожаев.
При этом Севастополь оказывался под прицелом врага в течение всей недели. Так, в ночь на 28 августа в городе один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом, ранены два человека, всех жильцов эвакуировали, поскольку дом серьезно пострадал.
На Ставрополье в ДТП с автобусом погибли пять и ранены 38 человек
08:54
Шесть погибших и почти 30 пострадавщих: жуткая аврия на Ставрополье

Директор ЦРУ в России

25 августа стало известно, что в Россию прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Как позже сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот приезд был связан с контактами между спецслужбами двух стран. Деталей представитель Кремля не привел.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил факт переговоров с Рэтклиффом, отметив, что в подобных встречах нет ничего необычного.
Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов считает, что Рэтклифф в ходе визита в Москву мог предложить российской стороне прекратить удары по украинской инфраструктуре, которые уже приняли для киевского режима катастрофический характер.
Тени на стене - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
07:07
Шла на теракты с собственными детьми: кого и почему в Крыму удается вербовать Украине

Ответ британскому генералу

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф на этой неделе в интервью телеканалу Channel 4 заявил, что Украине необходимо продолжать действия по "удушению" Крыма, который является "точкой притяжения", и если Украина "смогла бы сделать невозможным удержание Россией Крыма", это "по-настоящему очень ослабило бы" позицию Москвы.
Попытки отделить Крым от России ничтожны, а люди, мечтающие об этом, не понимают ситуацию на фронте и место Крыма в РФ, ответил на это председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Шестилетнего ребенка спасли из-под завалов после наводнения в Непале
09:24
Чудо в Непале: из-под завалов на третий день после наводнения спасли ребенка

Смертельное наводнение в Непале

Утром в среду мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши, вызвав серьезные разрушения в округе Расува в Непале. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки.
Наводнение в Непале
07:48
Наводнения в Непале - число погибших возросло до 734

Инцидент в Черном море

Коммерческое судно PROGRESS IV под флагом Доминиканской Республики загорелось и затонуло в Черном море в экономической зоне Румынии, сообщил 28 августа портал Informat. Инцидент произошел накануне около 19:00 по московскому времени в 20 морских милях к юго-востоку от города Сфынту-Георге. Причин установит расследование. Все находившиеся на борту 12 членов экипажа спасены. Один из них получил ранения.
Боевая работа расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
Вчера, 19:43
ВС РФ снова ударили по Киеву и Николаеву: разбиты электроподстанция и судоверфь

Пожар в Ялте

В течение всей недели в горах Ялты продолжает бушевать масштабный пожар, который вспыхнул 19 августа и распространился на площади более 50 га. С 22 августа площадь пожара не росла, однако его тушение продолжается до сих пор. К ликвидации привлечены силы РСЧС и добровольцы.
Президент СССР Михаил Горбачев на пресс-конференции после подавления августовского путча. Выставочный фонд. - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
09:32Эксклюзивы РИА Новости Крым
Вспомнить всё: как жили Крым и Севастополь при Горбачеве

Запрет на прием детей в лагерях Крыма

На этой неделе в Крыму продлили запрет на размещение детей в лагерях, санаториях и спортивных базах до конца 2026 года. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. На тот же срок приостанавливается бронирование мест, прием и размещение детей, не зарегистрированных по месту жительства или пребывания в регионе, в крымских средствах размещения для участия в спортивных, физкультурных мероприятиях, в том числе в учебно-тренировочных сборах, а также в мероприятиях туристической направленности – слетах, фестивалях, экскурсиях и другом.
Пожарный на Украине
09:49
Ночные удары по Украине: в Киеве разбиты военные склады

Озеро Онтарио

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио, по центру которого проходит граница между Штатами и Канадой, в озеро Америка. Об этом американский президент заявил на церемонии подписания документа в Белом доме. Он добавил, что у США теперь "не только залив, но и озеро с таким названием".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Топ новостей неделиВ миреНовостиКрымОбществоРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:04Новый порядок аннулирования водительских прав в РФ: эксперт оценил риски
19:28Оzon в Белгороде атакован ВСУ - есть пострадавшие
19:19В Кремле рассказали о возможности саммита Путина, Трампа и Зеленского
19:14Число жертв трагедии с паромом у Кипра возросло 0:24
19:11В России примут закон о мастер-планах городов
18:56Демография и развитие земель: государство готовит новые меры поддержки ИЖС
18:39Директор ЦРУ в Москве и наводнение в Непале: топ новостей недели
18:21Горит сухая трава: пожары в Крыму угрожают населенным пунктам
18:18Крым на неделе ждет "бархатная" погода
17:58ВС РФ поразили транспортно-логистический центр "Пирогово" в Киевской области
17:51Российские спортсмены стали чемпионами мира по гребле на байдарках
17:32Большой пожар в Анапе: в городе развернули оперштаб и ждут авиацию
17:03Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру воскресенья
16:45Турцию трясет – в регионе произошла серия землетрясений
16:31Стрельба в столице штата Нью-Джерси: 2 человека погибли и 9 ранены
16:04Анжелина Джоли снова приехала на Украину
15:47Жертвами инцидента с паромом у Кипра стали минимум 6 человек, спасены 172 0:09
15:18В Симферополе на пожаре погиб человек
15:05На Мангупе горит 2,5 гектара леса
14:41Большой пожар в Анапе: на федеральной трассе ограничили движение
Лента новостейМолния