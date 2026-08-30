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Демография и развитие земель: государство готовит новые меры поддержки ИЖС

Демография и развитие земель: государство готовит новые меры поддержки ИЖС - РИА Новости Крым, 30.08.2026

Демография и развитие земель: государство готовит новые меры поддержки ИЖС

Новые государственные меры поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) способны стимулировать отрасль и дать демографический импульс стране в... РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T18:56

2026-08-30T18:56

2026-08-30T18:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Новые государственные меры поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) способны стимулировать отрасль и дать демографический импульс стране в долгосрочной перспективе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила эксперт по продуктовой стратегии в девелопменте Ирина Изотова.Для того, чтобы подтвердить государственный подход к этой проблеме, добавила она, необходимо посмотреть на кадастровую карту под другим углом."Территориально квадратных метров пространства на душу населения у нас более чем достаточно. Это однозначно. Но земельные ресурсы – это всегда история более долгая, более бюрократичная и более сложно регулируемая. И привести земли в пригодный для жизни вид – это и время, и ресурсы, и, в определенной степени, государственная воля", – считает Ирина Изотова.По ее мнению, в стране, и в Крыму, в частности, развитие отрасли должно быть комплексным, а меры поддержки направлены не только на физическое лицо, но и, в большей степени, на бизнес."Здесь еще важно понимать, что меры поддержки должны касаться не только физлица, которому надо помочь купить льготный участок и субсидировать его стройку, но нужно создавать меры для того, чтобы среда вокруг его дома тоже развивалась. И этих денег или этого импульса не дашь "физику", ты должен давать его бизнесу", – пояснила спикер.Эксперт считает, что данные меры поддержки в целом имеют долгосрочную перспективу."Это история на сто лет вперед, которая закроет и демографию, и деградацию земель, которые стоят где-то бесхозно. У этого столько преимуществ, что при правильном фокусировании это - огромная стратегия", – подытожила эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, строительство, демография, семья, многодетная семья, крым, новости крыма, мнения