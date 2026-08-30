Рейтинг@Mail.ru
Демография и развитие земель: государство готовит новые меры поддержки ИЖС - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260830/demografiya-i-razvitie-zemel-gosudarstvo-gotovit-novye-mery-podderzhki-izhs-1158857956.html
Демография и развитие земель: государство готовит новые меры поддержки ИЖС
Демография и развитие земель: государство готовит новые меры поддержки ИЖС - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Демография и развитие земель: государство готовит новые меры поддержки ИЖС
Новые государственные меры поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) способны стимулировать отрасль и дать демографический импульс стране в... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T18:56
2026-08-30T18:56
новости
строительство
демография
семья
многодетная семья
крым
новости крыма
мнения
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1e/1158101056_0:958:2048:2110_1920x0_80_0_0_a8e101a8abb9306acafeaf7e82285a04.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Новые государственные меры поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) способны стимулировать отрасль и дать демографический импульс стране в долгосрочной перспективе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила эксперт по продуктовой стратегии в девелопменте Ирина Изотова.Для того, чтобы подтвердить государственный подход к этой проблеме, добавила она, необходимо посмотреть на кадастровую карту под другим углом."Территориально квадратных метров пространства на душу населения у нас более чем достаточно. Это однозначно. Но земельные ресурсы – это всегда история более долгая, более бюрократичная и более сложно регулируемая. И привести земли в пригодный для жизни вид – это и время, и ресурсы, и, в определенной степени, государственная воля", – считает Ирина Изотова.По ее мнению, в стране, и в Крыму, в частности, развитие отрасли должно быть комплексным, а меры поддержки направлены не только на физическое лицо, но и, в большей степени, на бизнес."Здесь еще важно понимать, что меры поддержки должны касаться не только физлица, которому надо помочь купить льготный участок и субсидировать его стройку, но нужно создавать меры для того, чтобы среда вокруг его дома тоже развивалась. И этих денег или этого импульса не дашь "физику", ты должен давать его бизнесу", – пояснила спикер.Эксперт считает, что данные меры поддержки в целом имеют долгосрочную перспективу."Это история на сто лет вперед, которая закроет и демографию, и деградацию земель, которые стоят где-то бесхозно. У этого столько преимуществ, что при правильном фокусировании это - огромная стратегия", – подытожила эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1e/1158101056_0:766:2048:2302_1920x0_80_0_0_91acd74c0a43e4af35c929009b1bcfbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, строительство, демография, семья, многодетная семья, крым, новости крыма, мнения
Демография и развитие земель: государство готовит новые меры поддержки ИЖС

В развитии отрасли ИЖС заложена стратегия развития государства – эксперт

18:56 30.08.2026
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСтроительство коттеджей
Строительство коттеджей - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Новые государственные меры поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) способны стимулировать отрасль и дать демографический импульс стране в долгосрочной перспективе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила эксперт по продуктовой стратегии в девелопменте Ирина Изотова.

"Еще несколько лет назад были заявления правительства о том, что демографическую ситуацию гораздо проще выравнивать, когда у людей есть возможность расширять семью в комфортных условиях. Пусть даже сегодня ИЖС – это больше пригородная история, чем городская", – отметила специалист.

Для того, чтобы подтвердить государственный подход к этой проблеме, добавила она, необходимо посмотреть на кадастровую карту под другим углом.
"Территориально квадратных метров пространства на душу населения у нас более чем достаточно. Это однозначно. Но земельные ресурсы – это всегда история более долгая, более бюрократичная и более сложно регулируемая. И привести земли в пригодный для жизни вид – это и время, и ресурсы, и, в определенной степени, государственная воля", – считает Ирина Изотова.
По ее мнению, в стране, и в Крыму, в частности, развитие отрасли должно быть комплексным, а меры поддержки направлены не только на физическое лицо, но и, в большей степени, на бизнес.
"Здесь еще важно понимать, что меры поддержки должны касаться не только физлица, которому надо помочь купить льготный участок и субсидировать его стройку, но нужно создавать меры для того, чтобы среда вокруг его дома тоже развивалась. И этих денег или этого импульса не дашь "физику", ты должен давать его бизнесу", – пояснила спикер.
Эксперт считает, что данные меры поддержки в целом имеют долгосрочную перспективу.
"Это история на сто лет вперед, которая закроет и демографию, и деградацию земель, которые стоят где-то бесхозно. У этого столько преимуществ, что при правильном фокусировании это - огромная стратегия", – подытожила эксперт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиСтроительствоДемографиясемьяМногодетная семьяКрымНовости КрымаМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:04Новый порядок аннулирования водительских прав в РФ: эксперт оценил риски
19:28Оzon в Белгороде атакован ВСУ - есть пострадавшие
19:19В Кремле рассказали о возможности саммита Путина, Трампа и Зеленского
19:14Число жертв трагедии с паромом у Кипра возросло 0:24
19:11В России примут закон о мастер-планах городов
18:56Демография и развитие земель: государство готовит новые меры поддержки ИЖС
18:39Директор ЦРУ в Москве и наводнение в Непале: топ новостей недели
18:21Горит сухая трава: пожары в Крыму угрожают населенным пунктам
18:18Крым на неделе ждет "бархатная" погода
17:58ВС РФ поразили транспортно-логистический центр "Пирогово" в Киевской области
17:51Российские спортсмены стали чемпионами мира по гребле на байдарках
17:32Большой пожар в Анапе: в городе развернули оперштаб и ждут авиацию
17:03Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру воскресенья
16:45Турцию трясет – в регионе произошла серия землетрясений
16:31Стрельба в столице штата Нью-Джерси: 2 человека погибли и 9 ранены
16:04Анжелина Джоли снова приехала на Украину
15:47Жертвами инцидента с паромом у Кипра стали минимум 6 человек, спасены 172 0:09
15:18В Симферополе на пожаре погиб человек
15:05На Мангупе горит 2,5 гектара леса
14:41Большой пожар в Анапе: на федеральной трассе ограничили движение
Лента новостейМолния