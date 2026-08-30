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Чудо в Непале: из-под завалов на третий день после наводнения спасли ребенка

Чудо в Непале: из-под завалов на третий день после наводнения спасли ребенка - РИА Новости Крым, 30.08.2026

Чудо в Непале: из-под завалов на третий день после наводнения спасли ребенка

Шестилетнюю девочку достали из-под завалов после мощного наводнения в Непале. Об этом сообщает India Today. РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T09:24

2026-08-30T09:24

2026-08-30T09:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Шестилетнюю девочку достали из-под завалов после мощного наводнения в Непале. Об этом сообщает India Today.По данным издания, девочка три дня пролежала под обломками. Ребенок жив, его увезли в больницу.Около 2, 5 тысяч человек к этому времени продолжают числиться пропавшими без вести, пишет издание. Спасатели продолжают бороться с грязью, обломками и коварной погодой в попытке найти выживших.Число погибших в результате наводнения в Непале возросло до 734, сообщили ранее в воскресенье в национальном управлении по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий.Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Более 2 тысяч человек числятся пропавшими без вести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прорыв берегов озера: в Непале остановили спасательные работы из-за новой угрозыПрезидент РФ выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в НепалеСтрашные цифры: число погибших из-за наводнения в Непале удвоилось

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

непал, в мире, наводнение, новости, китай