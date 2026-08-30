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Число жертв трагедии с паромом у Кипра возросло - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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Число жертв трагедии с паромом у Кипра возросло
Число жертв трагедии с паромом у Кипра возросло - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Число жертв трагедии с паромом у Кипра возросло
Число жертв трагедии с паромом у берегов Кипра возросло до восьми, идут поиски 17 человек, сообщил министр транспорта признанной только Турцией Турецкой... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T19:14
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турция
средиземное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Число жертв трагедии с паромом у берегов Кипра возросло до восьми, идут поиски 17 человек, сообщил министр транспорта признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра Эрхан Арыклы.Паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа перевернулся в море в 2,5 километрах от берега города Гирне Турецкой Республики Северного Кипра. Ранее сообщалось о семи погибших в результате крушения судна.Пропавших без вести ищут с помощью дронов и водолазов.Власти Северного Кипра проверяют версию о возможном столкновении затонувшего у берегов острова парома с неким объектом. Причину крушения установят лишь после анализа черных ящиков, судно затонуло на глубине 514 метров. Капитан парома и семь других ответственных лиц задержаны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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Паром с пассажирами тонет у берегов Северного Кипра
Паром с пассажирами тонет у берегов Северного Кипра
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турция, средиземное море, происшествия, судоходство, новости, в мире, видео
Число жертв трагедии с паромом у Кипра возросло
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Число жертв трагедии с паромом у берегов Кипра возросло до восьми, идут поиски 17 человек, сообщил министр транспорта признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра Эрхан Арыклы.
2026-08-30T19:14
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Число жертв трагедии с паромом у Кипра возросло

19:14 30.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Число жертв трагедии с паромом у берегов Кипра возросло до восьми, идут поиски 17 человек, сообщил министр транспорта признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра Эрхан Арыклы.
Паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа перевернулся в море в 2,5 километрах от берега города Гирне Турецкой Республики Северного Кипра. Ранее сообщалось о семи погибших в результате крушения судна.
"Число жертв крушения парома достигло восьми, идут поиски 17 человек", - цитирует газета Kıbrıs Postası заявление премьера.
Пропавших без вести ищут с помощью дронов и водолазов.
Власти Северного Кипра проверяют версию о возможном столкновении затонувшего у берегов острова парома с неким объектом. Причину крушения установят лишь после анализа черных ящиков, судно затонуло на глубине 514 метров. Капитан парома и семь других ответственных лиц задержаны.
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ТурцияСредиземное мореПроисшествияСудоходствоНовостиВ мире
 
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