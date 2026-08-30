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Число жертв трагедии с паромом у Кипра возросло

Число жертв трагедии с паромом у Кипра возросло - РИА Новости Крым, 30.08.2026

Число жертв трагедии с паромом у Кипра возросло

Число жертв трагедии с паромом у берегов Кипра возросло до восьми, идут поиски 17 человек, сообщил министр транспорта признанной только Турцией Турецкой... РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T19:14

2026-08-30T19:14

2026-08-30T19:14

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Число жертв трагедии с паромом у берегов Кипра возросло до восьми, идут поиски 17 человек, сообщил министр транспорта признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра Эрхан Арыклы.Паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа перевернулся в море в 2,5 километрах от берега города Гирне Турецкой Республики Северного Кипра. Ранее сообщалось о семи погибших в результате крушения судна.Пропавших без вести ищут с помощью дронов и водолазов.Власти Северного Кипра проверяют версию о возможном столкновении затонувшего у берегов острова парома с неким объектом. Причину крушения установят лишь после анализа черных ящиков, судно затонуло на глубине 514 метров. Капитан парома и семь других ответственных лиц задержаны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

турция

средиземное море

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Паром с пассажирами тонет у берегов Северного Кипра Паром с пассажирами тонет у берегов Северного Кипра 2026-08-30T19:14 true PT0M24S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, средиземное море, происшествия, судоходство, новости, в мире, видео