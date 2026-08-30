https://crimea.ria.ru/20260830/chast-kryma-v-voskresene-ostanetsya-bez-vody-1158932775.html

Часть Крыма в воскресенье останется без воды

Часть Крыма в воскресенье останется без воды - РИА Новости Крым, 30.08.2026

Часть Крыма в воскресенье останется без воды

30 августа в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях часть Крыма останется без водоснабжения, информирует пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T11:57

2026-08-30T11:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. 30 августа в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях часть Крыма останется без водоснабжения, информирует пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, до 15 часов воды не будет в селе Белоглинка Симферопольского района.В Бахчисарайском районе без воды ориентировочно до 13 часов село Долинное, в Джанкое до 16 часов без воды улицы Октябрьская, Интернациональная, Карла Маркса, Кирова и одноименный Переулок, Ленина и Калинина.В Керчи до 17 часов – микрорайон третий Самострой, В Ленинском районе – также до пяти часов вечера частично село Новониколаевка. В Саках до трех часов дня без воды частично улицы Ленина и Курортная.Ранее в Крыму в двух селах Джанкойского района вода два дня была непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обесточенный Джанкой снабжается водойЕсли не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧСВ Симферопольском районе завершается строительство водовода в село Перевальное

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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