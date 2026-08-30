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Большой пожар в Анапе: в городе развернули оперштаб и ждут авиацию

Большой пожар в Анапе: в городе развернули оперштаб и ждут авиацию - РИА Новости Крым, 30.08.2026

Большой пожар в Анапе: в городе развернули оперштаб и ждут авиацию

Оперштаб развернут в Анапе из-за природного пожара на плавнях в районе Чембурки. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Маслова. РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T17:32

2026-08-30T17:32

2026-08-30T17:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Оперштаб развернут в Анапе из-за природного пожара на плавнях в районе Чембурки. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Маслова.Природный пожар ликвидируют в Анапе на площади около 10 гектаров, ограничено движение по федеральной трассе, сообщила ранее Маслова.По ее словам, в станице Анапской выставлены мониторинговые группы, дежурят пожарные расчеты на случай, если огонь будет подходить к домам. Ситуацию осложняет сильный ветер, который разносит дым на километры. Жителям ближайших населенных пунктов рекомендовано закрыть окна и без надобности не выходить на улицу.Пожар также начался в воскресенье в горах Бахчисарайского района Крыма. Как сообщала пресс-служба Главного управления МЧС России по республике Крым, огонь распространился на площади 2,5 га.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в горах Ялты – борьба с огнем идет двенадцатый деньВ Симферополе на пожаре погиб человекВ Севастополе потушили пожар в сервисном здании

анапа

краснодарский край

кубань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, пожар, светлана маслова, новости, краснодарский край, кубань, происшествия