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Большой пожар в Анапе: на федеральной трассе ограничили движение - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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Большой пожар в Анапе: на федеральной трассе ограничили движение
Большой пожар в Анапе: на федеральной трассе ограничили движение - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Большой пожар в Анапе: на федеральной трассе ограничили движение
Природный пожар ликвидируют в Анапе на площади около 10 гектаров, ограничено движение по федеральной трассе. Об этом сообщила мэр города Светлана Маслова. РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T14:41
2026-08-30T14:41
пожар
светлана маслова
анапа
мчс краснодарского края
кубань
новости
происшествия
дорожное движение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Природный пожар ликвидируют в Анапе на площади около 10 гектаров, ограничено движение по федеральной трассе. Об этом сообщила мэр города Светлана Маслова.По ее данным, в целях безопасности временно ограничено движение по федеральной трассе от дорожного кольца на Чембурке до развязки вблизи станицы Анапской.В воскресенье днем пожар также начался в горах Бахчисарайского района. Кроме того, в Крыму двенадцатый день продолжается тушение пожара в горнолесной зоне Ялты, сейчас огнеборцы проводят окарауливание территории, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в заповеднике Утриш в Анапе потушилиПожар в горах над Ялтой - действует три очага возгоранияВ Севастополе потушили пожар в сервисном здании
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пожар, светлана маслова, анапа, мчс краснодарского края, кубань, новости, происшествия, дорожное движение
Большой пожар в Анапе: на федеральной трассе ограничили движение

Движение по федеральной трассе ограничено из-за крупного пожара в Анапе – власти

14:41 30.08.2026
 
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Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Природный пожар ликвидируют в Анапе на площади около 10 гектаров, ограничено движение по федеральной трассе. Об этом сообщила мэр города Светлана Маслова.
"Спасатели ликвидируют пожар на плавнях в районе Чембурки. Огонь охватил около 10 га. На месте работают 17 человек и 4 единицы техники. Идет наращивание сил",– написала Маслова в своем канале в МАКС.
По ее данным, в целях безопасности временно ограничено движение по федеральной трассе от дорожного кольца на Чембурке до развязки вблизи станицы Анапской.
В воскресенье днем пожар также начался в горах Бахчисарайского района. Кроме того, в Крыму двенадцатый день продолжается тушение пожара в горнолесной зоне Ялты, сейчас огнеборцы проводят окарауливание территории, сообщалось ранее.
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