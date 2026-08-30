https://crimea.ria.ru/20260830/bolshoy-pozhar-v-anape-na-federalnoy-trasse-ogranichili-dvizhenie-1158936384.html
Большой пожар в Анапе: на федеральной трассе ограничили движение
Большой пожар в Анапе: на федеральной трассе ограничили движение - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Большой пожар в Анапе: на федеральной трассе ограничили движение
Природный пожар ликвидируют в Анапе на площади около 10 гектаров, ограничено движение по федеральной трассе. Об этом сообщила мэр города Светлана Маслова. РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T14:41
2026-08-30T14:41
2026-08-30T14:41
пожар
светлана маслова
анапа
мчс краснодарского края
кубань
новости
происшествия
дорожное движение
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152096585_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_8eddc682b39e967a9003fc3d591d899a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Природный пожар ликвидируют в Анапе на площади около 10 гектаров, ограничено движение по федеральной трассе. Об этом сообщила мэр города Светлана Маслова.По ее данным, в целях безопасности временно ограничено движение по федеральной трассе от дорожного кольца на Чембурке до развязки вблизи станицы Анапской.В воскресенье днем пожар также начался в горах Бахчисарайского района. Кроме того, в Крыму двенадцатый день продолжается тушение пожара в горнолесной зоне Ялты, сейчас огнеборцы проводят окарауливание территории, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в заповеднике Утриш в Анапе потушилиПожар в горах над Ялтой - действует три очага возгоранияВ Севастополе потушили пожар в сервисном здании
анапа
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152096585_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_2bac754a78f833b058a90a45db83028b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, светлана маслова, анапа, мчс краснодарского края, кубань, новости, происшествия, дорожное движение
Большой пожар в Анапе: на федеральной трассе ограничили движение
Движение по федеральной трассе ограничено из-за крупного пожара в Анапе – власти