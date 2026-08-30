https://crimea.ria.ru/20260830/bolshoy-pozhar-v-anape-na-federalnoy-trasse-ogranichili-dvizhenie-1158936384.html

Большой пожар в Анапе: на федеральной трассе ограничили движение

Большой пожар в Анапе: на федеральной трассе ограничили движение - РИА Новости Крым, 30.08.2026

Большой пожар в Анапе: на федеральной трассе ограничили движение

Природный пожар ликвидируют в Анапе на площади около 10 гектаров, ограничено движение по федеральной трассе. Об этом сообщила мэр города Светлана Маслова. РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T14:41

2026-08-30T14:41

2026-08-30T14:41

пожар

светлана маслова

анапа

мчс краснодарского края

кубань

новости

происшествия

дорожное движение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Природный пожар ликвидируют в Анапе на площади около 10 гектаров, ограничено движение по федеральной трассе. Об этом сообщила мэр города Светлана Маслова.По ее данным, в целях безопасности временно ограничено движение по федеральной трассе от дорожного кольца на Чембурке до развязки вблизи станицы Анапской.В воскресенье днем пожар также начался в горах Бахчисарайского района. Кроме того, в Крыму двенадцатый день продолжается тушение пожара в горнолесной зоне Ялты, сейчас огнеборцы проводят окарауливание территории, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в заповеднике Утриш в Анапе потушилиПожар в горах над Ялтой - действует три очага возгоранияВ Севастополе потушили пожар в сервисном здании

анапа

кубань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, светлана маслова, анапа, мчс краснодарского края, кубань, новости, происшествия, дорожное движение